Sembra procedere al meglio la relazione tra Pamela Prati e il nuovo giovane fidanzato. Guai, però, a chiamarlo Toyboy…

L’amore non ha età ed è proprio per questo che, a quanto pare, Pamela Prati ha deciso di viversi a 360° il suo rapporto col giovane Simone Ferrante, modello 19enne, che è al fianco della soubrette ormai da alcuni mesi. La coppia pare andare a gonfie vele e il settimanale Chi ha avuto modo di pizzicarla in una dolce uscita.

Pamela Prati e la storia con il 19enne Simone

Pamela Prati

All’inizio della loro relazione, in tanti avevano avuto dei dubbi riguardo la veridicità del rapporto visto i precedenti della Prati con la ormai famosa storia d’amore inventata con Mark Caltagirone. Invece, a quanto pare, la soubrette e il giovane Simone stanno facendo sul serio.

Al netto di qualche critica per la grossa differenza d’età, i due vanno avanti e continuano a frequentarsi e a formare una bella coppia. “Simone è il suo +1 alle cene e ai party. Lo scorso weekend erano insieme in Umbria”, si legge sulle pagine di Chi che ha riservato ai due ampio spazio nell’ultimo numero.

Non solo. Sempre il settimanale ha riportato alcune frasi della donna che, evidentemente, non ha digerito le critiche per la differenza d’età con il suo lui: “Detesto la parola toyboy. Le persone non sono giocattoli e metà, in fondo, è solo una questione di testa e di educazione a volersi bene”.

Parole giuste e che fanno capire come la donna abbia intenzioni serie con il bel Simone. Staremo a vedere fino a quando questa relazione resisterà e verrà portata avanti. Sui social, sebbene non siano tantissimi i contenuti dei due, l’affetto dei fan della Prati è notevole. In molti sperano che la donna possa finalmente aver trovato il vero amore.

Di seguito anche un recente post Instagram della soubrette insieme al giovane compagno: