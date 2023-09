Madre e figlia con un pensiero al compianto papà. Francesca Fioretti mostra per la prima volta sui social la bimba avuta da Davide Astori.

Sono passati diversi anni da quel 2018, quando Davide Astori, storico calciatore, è deceduto a seguito di un arresto cardiaco. Da quel momento, Francesca Fioretti, sua compagna, si è presa cura della loro figlia Vittoria. Ora, in occasione di una campagna pubblicitaria, la donna ha deciso di mostrare la ragazzina di 7 anni per la prima volta sui social. L’affetto generato è stato immenso con un caloroso pensiero, inevitabile, al compianto papà.

Francesca Fioretti e la foto con la figlia

Davide Astori e Francesca Fioretti

La Fioretti ha deciso di mostrare per la prima volta sui social la figlia Vittoria avuta dal compianto Davide Astori. La piccola aveva solamente due anni quando il calciatore fu vittima di un arresto cardiaco e lasciò tutti all’età di 31 anni.

Una situazione terribile che la donna ha dovuto affrontare da sola crescendo la sua bimba. Ora, alcuni anni dopo quella tragedia, le due stanno vivendo bene la loro vita. La bella Francesca è una mamma splendida e orgogliosa, come incantevole è la sua Vittoria.

Su Instagram, in occasione di una campagna pubblicitaria, ecco le foto inedite tra madre e figlia che, inevitabilmente, hanno generato forte attenzione. Le due sono molto unite e i loro sguardi dicono tanto.

L’affetto dei fan, di amici e non solo è stato immediato. Non solo complimenti per come le due se la sono cavata, ma anche un pensiero per il compianto papà. “Davide sarebbe orgoglioso di voi”, si legge in qualche commento. “Belle, bellissime. Davide vi ama e vi guarda da lassù”.

Di seguito anche il post Instagram della donna dove è possibile leggere i tanti commenti molto dolci e calorosi ricevuti, anche in memoria del compianto Davide Astori: