Affascinante e di classe: è Francesca Fioretti, volto noto al pubblico televisivo grazie al Grande Fratello. Scopriamo di più su di lei e sulla storia con il compianto Davide Astori.

Dall’esperienza del Grande Fratello nel 2009, Francesca Fioretti non è più stata dimenticata: oltre alla sua prima apparizione televisiva, Francesca ha anche partecipato a Pechino Express. Mamma di una bellissima bambina, amante della recitazione e con una carriera di modella alle spalle: ecco tutto quello che sappiamo su Francesca Fioretti, una donna segnata anche da un profondo lutto. La modella era infatti la compagna di Davide Astori, il calciatore scomparso giovanissimo mentre si trovava in ritiro con la Fiorentina.

Chi è Francesca Fioretti?

Nasce il 23 marzo 1985 a Maddaloni, in provincia di Caserta, sotto il segno dell’Ariete. Dell’infanzia della donna non abbiamo molte informazioni, sappiamo solamente che è molto legata alla sua famiglia, specialmente a suo fratello Luca, e che è cresciuta in un’ambiente sereno e rigido allo stesso tempo.



I suoi genitori, infatti, le hanno sempre imposto delle regole severe che, però, l’hanno portata ad essere la donna meravigliosa che è oggi.

Francesca Fioretti

Nonostante si sia laureata in economia aziendale, la donna prende tutt’altra strada: diventa una nota modella. Grande amante della moda e di tutto ciò che la riguarda, la Fioretti ha anche creato due collezioni di costumi per Wikini Beachwear.



Dopo aver messo al mondo Vittoria, decide di mettere in pausa la sua vita lavorativa e dedicarsi completamente alla sua famiglia, specialmente a sua figlia.

Francesca Fioretti: la vita privata

Della sua vita privata ricordiamo il suo fidanzamento con il concorrente del Grande Fratello 9, Ferdi Berisa, con cui, però, si è lasciata poco dopo la fine del programma. Dopodiché, nel 2013 ha incontrato colui che poteva essere l’amore della sua vita: Davide Astori. Dopo tre anni, dal loro grande amore nasce Vittoria e i due vanno a vivere insieme a Firenze.

La loro storia d’amore sembra quasi una favola, fino a quando, purtroppo, il calciatore viene a mancare a causa di un malore. È successo a febbraio del 2018 e solo sette mesi dopo, Francesca ritorna a parlare di lui tramite un’intervista con il Corriere della Sera: non dimenticherà mai Davide, ma si è resa conto che la sua vita deve ricominciare principalmente per il bene della sua bellissima bambina avuta dalla relazione con il calciatore.



“Se ne è andato, ma era nel momento più pieno e felice della sua vita e se il mio dolore deve essere il pegno da pagare per questo, lo potrò sopportare per sempre” racconta la donna. Successivamente ha confessato che con Astori il progetto era quello del matrimonio, con l’idea di dare un fratellino o una sorellina alla piccola Vittoria.

Nel febbraio del 2021, Chi ha fotografato Francesca in tenera compagnia, quella di Aleksandar Kolarov.

Chi è Aleksandar Kolarov, fidanzato di Francesca Fioretti?

Aleksandar Kolarov è nato il 10 dicembre 1985, sotto il segno del Sagittario, a Zemun, in Serbia. Calciatore dell’Inter, in Italia ha indossato anche le maglie di Lazio e Roma.

Aleksandar è stato sposato per 12 anni con Vesna, da cui ha avuto nel 2009 la figlia Una. Gli è stato attribuito anche un flirt con Cristina Buccino, un paio di anni prima rispetto alla paparazzata con Francesca Fioretti.

Chi era Davide Astori, ex compagno di Francesca Fioretti?

Davide Astori era un calciatore italiano, nato il 7 gennaio 1987 a San Giovanni Bianco, vicino Bergamo. Ha iniziato la sua carriera giocando in Serie C1 fino a quando non è riuscito ad esordire in Serie A con il Cagliari. Ha anche vissuto l’esperienza della Champions League e ha indossato la maglia della nazionale.

A causa di un malore durante il sonno, Davide viene a mancare il 4 marzo del 2018 a Udine. Ha lasciato, così, la sua compagna di vita Francesca Fioretti di cui era completamente innamorato e la loro bambina, Vittoria.

Le indagini sulla sua morte hanno portato alla condanna del medico Giorgio Galanti, condannato ad un anno per omicidio colposo. L’accusa è quella di non aver valutato anomalie cardiache che avrebbero potuto salvare la vita di Davide. Secondo il pm, infatti, Galanti avrebbe dovuto richiedere accertamenti più approfonditi.

Francesca Fioretti: 3 curiosità

• Ha visitato molti luoghi, poiché è una grande amante del viaggio. È, infatti, una passione che condivideva con il calciatore italiano Astori. I due hanno spesso viaggiato in giro per il mondo fino a quando lei non è rimasta incinta.

• Nonostante il suo profilo Instagram abbia migliaia e migliaia di followers, Francesca non è amante dei social. Infatti, pubblica raramente.

• Uno dei suoi sogni più grandi sin da quando è bambina è di diventare dirigente di un’azienda di moda.

Dove abita Francesca Fioretti?

Prima della tagica scomparsa di Davide Astori, Francesca, il calciatore e la piccola Vittoria vivevano a Firenze, la città della squadra – la Fiorentina – di cui il compagno era capitano.

Dopo quanto accaduto la ex concorrente del Grande Fratello e la piccola si sono spostate a Milano.