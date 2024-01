Lo scandalo del pandoro Balocco e alcuni atteggiamenti non concordati avrebbero portato frizioni tra Chiara Ferragni e Fedez.

Potrebbe esserci un nuovo tormentone targato Chiara Ferragni e Fedez. Dopo lo scandalo del pandoro Balocco che ha coinvolto l’imprenditrice, anche in ottica clima in famiglia le cose non tarebbero andando molto bene. Tra la donna e il rapper, infatti, sarebbero in corso “grosse frizioni“. A riportare quella che, al momento, è solo una voce è stata anche Selvaggia Lucarelli.

Crisi tra Chiara Ferragni e Fedez?

Chiara Ferragni – Fedez

A sostenere che le cose tra i Ferragnez non sarebbero tutte rose e fiori, come detto, è stata la nota giornalista Selvaggia Lucarelli che, in realtà, ha riportato solo delle voci di corridoio.

“In questo momento pare che dalla parte della Ferragni e dei suoi legali ci sia molta irritazione per le storie scomposte del marito su Merlino e i giornalisti”, ha esordito nelle sue stories Instagram la Lucarelli.

E ancora: “Questo avrebbe creato una frizione grossa tra i due. Che sia vero o no, se in questo momento non c’è una strategia condivisa (non solo i Ferragnez, nel bene e nel male), la vedo dura resistere alla tempesta”.

Il riferimento fatto dalla giornalista e giudice di Ballando con le Stelle è anche al recente botta e risposta avvenuto tra Fedez e Myrta Merlino, conduttrice di Pomeriggio 5, a seguito della presenza di alcuni inviati sotto casa del rapper e dell’influencer.

Staremo a vedere se la coppia vorrà dare qualche risposta in merito oppure no.

Di seguito, invece, un post Instagram relativo a Capodanno con la famiglia riunita: