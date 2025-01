Dopo le insistenti voci della presunta gravidanza di Chiara Ferragni, l’influencer rompe il silenzio e rivela come stanno le cose.

Sono ormai diverse settimane che continuano a circolare notizie di una presunta gravidanza per Chiara Ferragni, che da qualche mese ha iniziato una nuova storia d’amore con Giovanni Tronchetti Provera.

Ma qual è la verità?

Dopo settimane di speculazioni, rumors e segnalazioni, l’influencer ha rotto il silenzio e svelato come stanno realmente le cose.

Chiara Ferragni: la visita alla clinica ostetrica fa scattare l’allarme

Il 2024 non è stato un anno facile per Chiara. Lo scandalo legato alla pubblicità ingannevole per il Pandoro Balocco e il conseguente divorzio da Fedez hanno trasformato la sua immagine pubblica.

Tuttavia, l’influencer è riuscita a rimettersi in piedi, trovando un nuovo equilibrio professionale e sentimentale. Proprio questa rinascita ha alimentato i sospetti di una possibile gravidanza, che sarebbe stata un nuovo capitolo nella sua vita.

Chiara Ferragni

Tutto è iniziato con un presunto “pancino sospetto” e una visita della celebre imprenditrice digitale presso una clinica ostetrica di Milano. Questi dettagli avevano alimentato le voci secondo cui Chiara fosse in dolce attesa del suo terzo figlio, stavolta con Giovanni Tronchetti Provera, il suo attuale compagno.

Ma a rivelare come stanno realmente le cose ci ha pensato direttamente l’influencer.

Chiara Ferragni smentisce: “Non sono incinta”

A mettere fine ai rumor è stata la stessa Ferragni. In un comunicato inviato a Dagospia, l’imprenditrice digitale ha smentito le voci: “Caro Dago, so che ti arrivano voci. Lo dico a te per tutti: non sono incinta. Ciao. Chiara Ferragni“.

Queste parole chiudono per il momento il capitolo della presunta gravidanza, e dimostra ancora una volta quanto Chiara voglia gestire con trasparenza le indiscrezioni che circolano sulla sua vita privata.

Intanto, lei e il nuovo compagno si stanno godendo i primi momenti di “famiglia allargata” e chissà che un giorno arriverà un altro figlio.