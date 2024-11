Chiara Ferragni e Giovanni Tronchetti Provera pronti a uscire allo scoperto: intanto la neo coppia fa le presentazioni in famiglia.

Ormai Chiara Ferragni ha dimenticato il suo ex marito Fedez e si sta godendo il suo nuovo (presunto) amore: Giovanni Tronchetti Provera. I due sono stati già avvistati in più di un’occasione insieme, e non mancano le foto di effusioni tra i due, tra cui anche un bacio.

Ma adesso sono pronti a fare il passo successivo e ufficializzare la relazione? Ecco che cosa sappiamo sulla loro storia d’amore.

Chiara Ferragni vuole ufficializzare il flirt

La relazione tra Chiara Ferragni e Giovanni Tronchetti Provera sembra proseguire a gonfie vele. Dopo aver mantenuto un basso profilo per diversi mesi, i due non si nascondono più, anche se evitano di ufficializzare il loro legame in modo pubblico.

Lo scorso weekend, infatti, si sono concessi una romantica fuga in Svizzera, lontano dalla frenesia di Milano, per trascorrere due giorni immersi nella natura. Chiara ha condiviso sui social alcuni momenti della mini-vacanza, facendo attenzione a non riprendere Giovanni nelle foto.

Ma al loro rientro a Milano, Chiara e Giovanni sono stati visti cenare insieme alla famiglia dell’influencer presso il ristorante Le Specialità.

Chiara Ferragni e Giovanni Tronchetti Provera: presentazioni in famiglia

Al tavolo del ristorante erano presenti Valentina Ferragni, sorella di Chiara, e Alice Campello, grande amica e moglie del calciatore Alvaro Morata, con cui ha recentemente attraversato un periodo di crisi matrimoniale.

Ma i due sarebbero anche pronti ad affrontare un altro grande passo. Fonti interne parlano di una possibile convivenza, segno di una relazione che sta diventando sempre più seria. In tutto questo qual è la reazione di Fedez? Al momento il rapper non sembra essersi espresso sulla questione.

Adesso non ci resta che attendere per scoprire se la coppia deciderà di ufficializzare il proprio legame con un’uscita pubblica.