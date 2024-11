Tommaso Zorzi, vincitore del Gf Vip, rivela come ha affrontato il calo della fama dopo la fine del reality.

Dopo aver vinto la quinta edizione del Grande Fratello Vip, l’influencer e conduttore televisivo Tommaso Zorzi è sparito per qualche tempo dai radar televisivi affrontando un fisiologico calo della fama.

L’influencer ha partecipato recentemente all’evento Elle Active, durante il quale ha affrontato il tema del calo della popolarità che c’è stato inevitabilmente dopo la vittoria del reality.

Ma scopriamo che cosa ha rivelato e come ha affrontato il calo della fama negli ultimi anni.

Tommaso Zorzi: l’impatto della popolarità improvvisa

Dopo la vittoria del GF Vip, edizione storica durante il lockdown, Zorzi è diventato una delle personalità più discusse e richieste d’Italia.

“Ero quasi un Dio” ha confessato, ricordando l’enorme esposizione mediatica di cui ha goduto.

Ma con il tempo, questa notorietà è diminuita. “Io ancora oggi, a quattro anni che sono uscito dal GF Vip, la maggior parte delle persone che mi fermano per strada mi dicono ‘ma tu che fine hai fatto? Sei sparito davvero’” ha raccontato Zorzi.

Tommaso Zorzi

Un’esperienza che può rivelarsi traumatica per molti, ma che Zorzi ha trasformato in un’opportunità di crescita.

“Perché quella fama e quella popolarità così forte non ti torna più. E quindi se non sei abituato a cambiare e a imparare un mestiere e ti concentri solo sulla popolarità, non arrivi a nulla” continua l’ex vippone.

Tommaso Zorzi: il calo della fama

Zorzi ha rivelato cosa l’ha aiutato dopo il calo della fama: “Cosa mi aiuta? gente che ti dice di no, non circondarti di yes men“.

“Se ti abitui alla fama e non al mestiere che vuoi fare, – continua – duri molto poco e ti fai anche male. Perché poi quella grande fame lì è effimera e scende. Anche a me è scesa. Dopo il Grande Fratello avevo dieci paparazzi sotto casa e adesso non li ho più. Se vuoi quella roba lì e poi ti viene a mancare, sbarelli“.