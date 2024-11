Ornella Muti a Verissimo rivela aneddoti inediti sulla sua vita, dalla gravidanza alla morte del padre quando lei aveva solo 15 anni.

La celebre attrice Ornella Muti ha emozionato il pubblico di Verissimo con una toccante intervista.

Durante la puntata di domenica, l’attrice ha condiviso episodi significativi della sua vita privata e professionale. Dal racconto della scoperta della sua prima gravidanza, fino alla perdita del padre, l’attrice ha rivelato dettagli inediti sul suo vissuto. Scopriamo che cosa ha rivelato.

Ornella Muti: gli inizi difficili nel mondo del cinema

Ornella Muti, all’anagrafe Francesca Romana Rivelli, ha iniziato a recitare da giovanissima, ma non è stato semplice ottenere l’approvazione della sua famiglia.

Durante l’intervista, ha raccontato che il padre, pur amandola profondamente, non avrebbe mai voluto che intraprendesse una carriera nel cinema. “Per mio padre era una cosa impensabile, voleva proteggermi” ha spiegato l’attrice. Tuttavia, il padre dell’attrice non ha mai conosciuto il successo della figlia a causa della sua morte prematura.

Ornella Muti

“Avevo solo 15 anni quando è morto, ed ero con lui in quel momento. È stato un lutto difficile da affrontare“.

Ma oltre al rapporto con il padre e la sua morte, Muti ha anche raccontato un episodio sul set che le è rimasto impresso nel cuore.

Ornella Muti: la scoperta della prima gravidanza

Un altro aneddoto rivelato dall’attrice riguarda la scoperta della sua prima gravidanza, avvenuta a soli 17 anni.

La Muti ha ricordato quel momento sul set con grande serenità. “È stato bellissimo, ho capito di essere incinta mentre lavoravo. Nonostante fossi giovane, non ho trovato nulla di complicato” ha raccontato.

Nel corso dell’intervista, Ornella Muti ha ribadito quanto per lei la famiglia rappresenti il valore più grande. Felice e circondata dall’affetto dei suoi figli e dei suoi nipoti, l’attrice ha confessato di aver anche messo in secondo piano la carriera per stare vicina ai suoi cari.

“Essere amata dai miei figli e dai miei nipoti mi dà sicurezza. Il mio sogno era proprio creare una famiglia tutta mia, costruire il bene intorno a me” ha detto Muti, visibilmente commossa, accanto al nipote Akash, figlio di Naike.