Il mondo del cinema è in lutto per la morte del celebre attore statunitense Tony Todd. Icona del cinema horror, l’attore era il volto del famoso personaggio Candyman.

L’attore che ha incarnato personaggi inquietanti e indimenticabili per oltre 40 anni è morto il 6 novembre nella sua casa di Los Angeles all’età di 69 anni. Indimenticabile interprete della pellicola Candyman del 1992, il film che lo ha consacrato nel mondo dell’horror, Todd ha continuato a dare il volto a personaggi spaventosi anche nel sequel del 2021. La sua carriera conta più di 240 ruoli tra cinema e televisione.

Tony Todd nasce a Washington, D.C., il 4 dicembre 1954. Dopo essersi formato all’Eugene O’Neill National Actors Theatre Institute, debutta a Hollywood con ruoli minori, ma è con il film Platoon di Oliver Stone del 1986 che inizia a guadagnare la fama.

Nel 1990, poi, Todd ottiene il suo primo ruolo nell’horror con il remake di Night of the Living Dead, dove interpreta Ben, un ruolo che lo preparerà al suo successivo e più iconico personaggio: Candyman.

Il ruolo di Candyman è stato per Tony Todd un punto di svolta. La sua performance carismatica, arricchita da una presenza fisica imponente e una voce profonda, ha reso Candyman uno dei personaggi horror più riconoscibili e amati.

Con la scomparsa di Tony Todd, il cinema horror perde una delle sue figure più rappresentative.

La notizia della morte dell’attore ha fatto rapidamente il giro del web, con i fan che hanno ricordato con affetto e stima la sua straordinaria carriera.

A monumental loss for the horror community. Rest in Peace Tony Todd. pic.twitter.com/xbtMYRhsE5