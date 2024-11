Nella scuola di Amici 24 c’è stato un grande ritorno tra i giudici: un volto storico del programma riappare in studio.

Nell’ultima puntata di Amici 24, il talent show condotto da Maria De Filippi, è accaduto un evento che ha emozionato i fan di lunga data: Maura Paparo, storica insegnante di danza, è tornata in studio in qualità di giudice. La coreografa ha presieduto la sfida di Sienna,

Il ritorno di Paparo ha suscitato entusiasmo e nostalgia nel pubblico presente, che l’ha accolta con una vera e propria ovazione. Gli spettatori e gli allievi hanno mostrato grande affetto per la coreografa, che per anni è stata un volto fondamentale del talent.

Amici 24: il ritorno di Maura Paparo

Maura Paparo è stata uno dei volti più apprezzati delle prime edizioni di Amici, e ha contribuito a formare generazioni di ballerini con la sua disciplina e passione.

Il suo ritorno in studio ha rievocato ricordi preziosi nei fan del programma, che ricordano con affetto il suo periodo come insegnante. La sua presenza è stata un simbolo della storia del talent show, e ha dimostrato come Amici sia riuscito a mantenere un legame profondo con il proprio pubblico negli anni.

Qui la foto del suo ritorno ad Amici.

La coreografa è stata insegnante di Amici dalla prima all’ottava edizione del programma.

Amici 24: l’addio di Maura Paparo al programma

Negli anni sono stati tanti i volti di Amici che hanno lasciato il segno, e tra questi c’è anche la ballerina e coreografa Paparo.

Talentuosa e sempre pronta a sostenere gli studenti, i fan del talent sono sempre stati molto affezionati all’insegnante di ballo.

Presenza fissa del programma dalla prima all’ottava edizione, l’insegnante ha annunciato, durante la prima puntata della nona edizione, di dover abbandonare il programma. Il motivo ha riempito tutti di gioia: era incinta. Per tale motivo Maura Paparo venne subito sostituita da un altro docente.