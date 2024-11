Claudio Amendola si commuove a Verissimo parlando della separazione dei genitori. Poi rivela com’è oggi il rapporto con i figli.

Nella puntata di domenica, a Verissimo è stato ospite di Silvia Toffanin il celebre attore Claudio Amendola. Oltre a rivelare il destino della nuova stagione de I Cesaroni, l’attore ha anche rivelato aspetti molto profondi e commoventi della sua vita, a partire dal difficile rapporto tra i genitori.

Amendola durante l’intervista non ha trattenuto le lacrime, e con commozione ha rivelato dettagli inediti sulla sua vita. Scopriamo che cosa ha detto.

Claudio Amendola e il rapporto con i genitori

I genitori dell’attore si sono separati molti anni fa, ma per l’attore la fine del matrimonio rappresenta ancora una ferita difficile da rimarginare.

L’attore ha parlato del rapporto con la madre, una donna libera e, a detta di Amendola, una “Donna molto più avanti rispetti ai tempi in cui viveva“.

Claudio Amendola

Claudio ha raccontato un aneddoto riguardo alla madre: “Invece di portarci a Londra, ci portò in Jugoslavia per farci capire quanto fortunati fossimo a essere nati in un Paese come l’Italia“.

Ha, inoltre, rivelato: “Ho avuto la fortuna di crescere con una donna libera, indipendente ed è stata la mia maestra di vita, se io ho un ottimo rapporto con il genere femminile è proprio perché mia madre ha sempre messo davanti, al primo posto la sua dignità e il suo essere donna“.

Claudio Amendola e la separazione dei genitori

I genitori di Claudio si sono separati molto presto, e alla domanda di Toffanin se avesse mai desiderato che tornassero insieme, l’attore ha risposto: “I miei genitori hanno migliorato il loro rapporto quando si sono separati, io non ho mai sperato che tornassero insieme riconoscendomelo, però, forse in cuor mio avrei voluto anche se non ho ricordi di quando erano sposati perché io ero piccolo quando si sono separati“.

Ha, inoltre, aggiunto: “Io ho sentito che si sono detti “Ti amo” solamente una volta, quando hanno doppiato Robert De Niro e Liza Minelli in “New York New York”“.