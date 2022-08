Sai chi sono i figli di Ornella Muti? Si chiamano Naike Rivelli, Carolina e Andrea Fachinetti e ora partiamo alla scoperta della loro storia, dalle origini alla vita privata…

La splendida Ornella Muti ha avuto tre figli da due relazioni diverse e tutti sono legatissimi all’attrice, sempre presente nella loro vita e molto protettiva. Scopriamo chi sono esattamente Naike Rivelli, Carolina e Andrea Fachinetti e cosa si nasconde tra le righe della loro storia, tra biografia e sfera sentimentale.

Chi sono i figli di Ornella Muti e dove vivono?

La prima figlia di Ornella Muti è Naike Rivelli, nata il 10 ottobre 1974 sotto il segno della Bilancia. Vive con la madre in una splendida casa che è una vecchia abbazia in Piemonte, precisamente a Lerna, in provincia di Alessandria, ed è legatissima all’attrice. Gli altri due figli di Ornella Muti sono Carolina Fachinetti e Andrea Fachinetti e sono nati dalle nozze con Federico Fachinetti (durate dal 1988 al 1996).

Ornella Muti

Andrea Fachinetti è l’ultimo figlio (e l’unico maschio) di Ornella Muti e come la sorella Carolina (nata nel 1984) vive a Roma. Classe 1987, festeggia il compleanno il 24 ottobre ed è del segno dello Scorpione, e sappiamo che dalla madre ha ereditato la passione per il cinema e ha recitato in Scusa ma ti chiamo amore e I Medici. È stato anche modello per importanti maison ma avrebbe sempre coltivato il sogno di diventare regista…

La vita privata dei figli di Ornella Muti

Naike Rivelli, primogenita di Ornella Muti, è nata da una relazione passata dell’attrice ma l’identità del padre non sarebbe mai emersa pubblicamente e porta il cognome della madre (all’anagrafe Francesca Romana Rivelli).

Naike Rivelli ha un figlio nato nel 1996, Akash, che è il primo dei nipoti di Ornella Muti. Nel 2002 ha sposato l’attore tedesco Manou Lubowski, ma dopo appena 9 mesi si sarebbe separata dal marito. Il divorzio sarebbe datato 2008.

Su Instagram, Carolina Fachinetti ha rivolto una dolcissima dedica alla madre e anche alla sorella maggiore Naike, parole che dimostrano il loro profondo legame: “Mi manchi @naikerivelli. A te che sei la sorella più grande che chiunque vorrebbe. Sorellina, un po’ mamma, amica. I love you so so much“. Carolina Fachinetti ha due figli che si chiamano Alessandro e Giulia.

Sul suo Instagram, il figlio di Ornella Muti, Andrea Fachinetti, ha condiviso diversi scatti insieme alla compagna, Carola, con cui ha annunciato l’arrivo del primo figlio nel 2022.

