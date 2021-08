Fedez non è decisamente il più coraggioso della famiglia e lo dimostra un vacanza mentre cerca di scendere uno scivolo gonfiabile

Chiara Ferragni è in vacanza con la sua famiglia. Ospiti in un lussuoso Yacht con uno scivolo gonfiabile che termina in mare, i due sono stati protagonisti di un simpatico “sketch” familiare.

Fdez:” Ho paura dell’altezza”, Chiara:”Dai amore, dai!”: il rapper ha paura a scendere dallo scivolo

Un po’ di esitazione e un minuto dopo Chiara era in acqua sorridente e divertita, per Fedez però le cose non sono state così facili. Il rapper sembra aver paura dell’altezza e non riusciva proprio a percorrere lo scivolo. La moglie lo incoraggia più volte, facendo anche leva sui figli che incitavano il papà a buttarsi. Alla fine, con tanta paura e esitazione, Fedez ha superato le sue paura e con un grido è finalmente riuscito a scendere, facendo un bel tuffo in mare.