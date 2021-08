Lorella Boccia fa una tenera dedica al suo bambino su Instagram con il desiderio e l’augurio che venga presto al mondo

Lorella Boccia è splendida con il suo pancione e non vede l’ora di poter stringere il suo piccolo tra le braccia. La conduttrice e ballerina fa una commovente e dolcissima dedica al figlio che non è ancora nato, e che ha desiderato tantissimo.

La dedica di Lorella Boccia al suo bambino:”Non vedo l’ora di dedicare a te i miei giorni”

Semplice ma profonda e dolce, Lorella posta una dedica speciale al suo bambino su Instagram, mostrandosi con il pancione. Radiosa e piena d’amore scrive:“Non vedo l’ora di essere madre. Non vedo l’ora di dedicare a te i miei giorni, mesi, anni, la vita. Non vedo l’ora di camuffare il pesce e le verdure che probabilmente a prescindere non ti piaceranno. Non vedo l’ora di vederti tra le braccia del tuo papà (Abbi pazienza amore di mamma, è solo tanto protettivo). Aspetto con ansia la nostra vita in tre”.

Al termine di queste toccanti parole, Lorella ammette:” Oggi sono sdolcinata se non si era capito.”