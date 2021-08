La storica giornalista sportiva Rai, Paola Ferrari, annuncia l’addio alle scene nel 2022. Il motivo? L’età…

Paola Ferrari, dopo oltre venticinque anni di onorata carriera in Rai, annuncia l’addio alla rete: “Mi dicono che sono vecchia,” ha affermato in un’intervista “terminati i prossimi Mondiali saluto tutti.” La data definitiva sarebbe quindi il 2022; la conduttrice sportiva lascerà le scene dopo aver accompagnato per l’ultima volta la nazionale in Qatar.

La giornalista e presentatrice che si definisce con nonchalance “troppo vecchia” spegnerà 61 candeline il prossimo ottobre, ed è ancora in splendida forma, da far invidia a una ventenne. Ma forse gli standard televisivi attuali esigono troppo, una donna immagine più che una conduttrice e allora sì che l’età diventa un problema.

La frecciata a Diletta Leotta

Lo dimostra la frecciata – molto poco velata – che nel corso dell’intervista Paola scocca alla collega Diletta Leotta: “Esprime in modo troppo vigoroso la sua sensualità.” Commenta Paola Ferrari con una punta di fastidio – o forse, un po’ di sana invidia? Quel che è certo è che la Ferrari appartiene a un altro mondo, quello in cui per arrivare a certi livelli ci si faceva le ossa. Lei ha seguito tutto il cursus honorum della gavetta fino all’assunzione in Rai nel 1992 per la conduzione dello storico programma La Domenica Sportiva.

La carriera di Paola Ferrari

Nata a Milano nel 1960, Paola è sempre stata appassionata di sport, e in particolare di calcio. Arriva a condurre una trasmissione sportiva sulla rete locale lombarda Telenova e scrive di calcio sulla rivista per ragazzi “Intrepido”. Nel 1998 realizza alcuni servizi per il programma La Domenica Sportiva della Rai, dove viene assunta nel 1992, iniziando una lunga carriera di successo nel mondo dello sport televisivo.

Negli anni ha condotto per la Rai programmi sportivi storici, come 90° Minuto, Dribbling Mondiale, Martedì Champions e Play Off Champions. Ora, annunciando il ritiro dalla rete televisiva, Paola Ferrari dichiara di volersi dedicare a tempo pieno al cinema, lavorando con la società cinematografica del marito Mario Benedetti.

Paola Ferrari lascia le scene da vincente, è una tra le giornaliste sportive più apprezzate per la loro competenza professionale. E quella, signori, non ha età.