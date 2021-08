Arianna Cirrincione e Andrea Cerioli si godono le loro vacanze in Puglia e condividono momenti di tenerezza e romanticismo con i fan sui social

Sembra proprio andare tutto a gonfie vele per la coppia Arianna Cirrincione e Andrea Cerioli che si mostrano nei primi scatti in vacanza, in Puglia. I due piccioncini condividono sui social il loro amore, sempre più affiatati e felici insieme.

Arianna e Andrea i primi romantici scatti in Puglia

La bella Arianna pubblica una foto in cui dà un bacio appassionato al suo Andrea a Ostuni, una località della Puglia. A dimostrazione che la coppia non è avvezza al romanticismo, l’ex naufrago dell’Isola dei Famosi risponde allo scatto con un commento:“Ti amo…moltissimo”. La loro coppia sta resistendo al tempo e sembra sempre più solida e felice.