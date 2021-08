Laura Chiatti dedica a Marco Bocci una poesia in rima scritta dai loro figli, su Instagram, in occasione del suo compleanno

Dopo le voci su una loro presunta crisi, Laura Chiatti dedica una poesia a Marco Bocci sui social davvero speciale, in occasione del suo compleanno. Sono proprio Enea e Pablo, i loro figli, a scriverla per il papà.

La commovente dedica di Laura Chiatti per Marco Bocci

La speciale dedica di Laura Chiatti a Marco Bocci è una poesia in rima, scritta dai loro bellissimi bambini :”Il sorriso del nostro papà è come un arcobaleno, spazza via la tempesta e fa tornare il sereno. il suo abbraccio ci consola se abbiamo paura , lui per ogni nostra ferita conosce la cura ,è una melodia costante in sottofondo , che ci accompagna nelle vita e non ci lascia neppure un secondo. È buono , forte e sincero , non è un supereroe ma è magico per davvero. Riesce ad essere ovunque noi siamo , per farci ritrovare le strada quando ci perdiamo.”

La poesia continua parlando del lavoro del loro papà:”Il suo lavoro lo rende particolare, ogni giorno una storia diversa ha da raccontare .. può essere un re , un principe , un pirata … ma noi lo riconosciamo sempre , perché nessuno ha quella risata .. travolgente , viva e rassicurante , perché è unica , non è una delle tante. Il nostro papà è ciò che vogliamo diventare , perché nessuno come lui può insegnarci ad amare.. Auguri pieni di felicità , che ogni tuo sogno possa diventare realtà”. Una dedica sicuramente molto speciale quella dell’attrice che ha commosso e intenerito il web.