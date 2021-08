Auguri alla campionessa Federica Pellegrini che oggi spegne 33 candeline e attende l’inizio della sua nuova vita

Dopo essere stato eletto nuovo membro del CIO, Federica Pellegrini stabilisce un nuovo record: i 33 anni! La campionessa over 30 decide “festeggiare” il suo compleanno con un post divertente sui social, pieno dell’ironia che la contraddistingue.

Federica Pellegrini spegne 33 candeline: un altro traguardo per la campionessa

La splendida Federica Pellegrini oggi compie 33 anni. Per celebrare i suoi anni, la campionessa condivide su Instagram una foto che la ritrae molto perplessa e con scritto:”Non ho ancora capito come devo affrontare questi 33 anni”. Ironica come di consueto, la campionessa olimpica non ha ancora deciso come e se festeggiare. Di certo, però, questo compleanno lo ricorderà sempre come la fine di una lodevole carriera e l’inizio di nuovo percorso di vita.