Per festeggiare il suo 34esimo compleanno Chiara Ferragni si è concessa un weekend in Toscana insieme al marito Fedez e ai suoi figli.

Il 7 maggio 2021 Chiara Ferragni spegne 34 candeline e per l’occasione, dopo mesi trascorsi in casa a causa del lockdown per l’emergenza Coronavirus, ha deciso di concedersi un weekend in un resort di lusso tra le colline della Toscana. Insieme all’influencer e al marito Fedez sono ovviamente presenti anche i due figli, Leone e la piccola Vittoria, nata lo scorso 23 marzo.

Chiara Ferragni: il compleanno in Toscana

Come aveva fatto anche l’anno scorso in vista delle riaperture seguite al primo lockdown, Chiara Ferragni ha deciso di concedersi una mini-vacanza fuori porta per il suo compleanno, e ancora una volta ha scelto di prediligere le bellezze italiane prenotando un weekend in un resort di lusso in Toscana.

Insieme all’influencer e a suo marito Fedez sono stati ovviamente sempre presenti i due bambini della coppia, Leone e la piccola Vittoria. Mentre era in viaggio in macchina l’influencer si è mostrata durante una pausa in cui ha allattato la sua bambina, mentre Leone ha preparato emozionato le valigie insieme al papà. Al loro arrivo in Toscana Fedez e Chiara Ferragni si sono goduti una romantica cena e, a seguire, un po’ di meritato relax insieme ai loro bambini.

Gli auguri di mamma Marina

Sui social Marina Di Guardo, mamma dell’influencer, ha scritto una tenera dedica per sua figlia, che l’ha resa nonna di due splendidi nipotini. “Sembra ieri. L’aria profumava di rose, fuori e dentro di me. Tu eri lì e io non riuscivo a credere al miracolo cui stavo assistendo. Rannicchiata tra le mie braccia, ti osservavo: la mia prima bimba. Rosea come pesca, calda come amore, pura come sempre sarai. Buon compleanno amore mio”, ha scritto teneramente la mamma dell’influencer nelle sue stories via social.

