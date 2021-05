Diletta Leotta si è sfogata per le attenzioni morbose dei paparazzi nei suoi confronti, e Maurizio Costanzo si è espresso sulla questione.

Maurizio Costanzo è intervenuto su Chi consigliando a Diletta Leotta di staccare dai social e cambiare casa qualora le continue attenzioni nei suoi confronti rappresentassero per lei un problema. Nei giorni scorsi la conduttrice si era scagliata con un lungo post via social contro le attenzioni morbose dei paparazzi sulla sua vita privata.

“Se Diletta vuole smettere di fare la Leotta, deve staccare dai social. Dovrebbe fare in modo di non avvisare i fotografi, cambiare casa, andare a vivere in un condominio molto grande e fuori mano e magari non fare più nemmeno tv”, ha dichiarato Maurizio Costanzo attraverso le pagine di Chi.

Maurizio Costanzo e lo sfogo di Diletta Leotta

Dopo Barbara D’Urso anche Maurizio Costanzo ha voluto dire la sua in merito allo sfogo di Diletta Leotta contro le intromissioni verso la sua vita privata. Il celebre conduttore ha replicato attraverso le pagine di Chi lasciando intendere che, a suo avviso, Diletta Leotta dovrebbe prendere le distanze dai social e cambiare casa per riuscire a vivere la sua vita privata nel massimo riserbo.

Un parere più crudo era stato quello di Barbara D’Urso, che a Domenica Live aveva invece affermato: “Lei è giovane (…) il mio consiglio è di stare zitta su queste cose. Io vivo con i paparazzi sotto casa, mi hanno dato mille fidanzati non veri e io c’ho sempre riso. E viva i paparazzi che lavorano e fanno il loro lavoro. Altrimenti stai chiusa in casa e nessuno ti fotografa né con il cavalluccio e né con altro. […] Ringraziali Diletta, che magari chissà tra 40 anni non ti cercheranno più e sarai triste”.

Lo sfogo della conduttrice

Qualche giorno fa, in seguito alla pubblicazione (da parte del settimanale Oggi) delle sue foto in dolce compagnia di Ryan Friedkin, Diletta Leotta si era sfogata via social: “Spiegatemi perché, poi, una donna non può avere amici, ma sempre e solo amanti. Perchè se incontro due volte un ragazzo simpatico per un aperitivo si parla subito di nuovo amore?”, aveva tuonato la conduttrice nel suo post, scagliandosi contro le “falsità acchiappa-click” e “il giornalismo spazzatura”. Le foto del bacio al vicepresidente della Roma sarebbero risalite a dicembre 2020 e, a conferma del fatti che non fosse in atto da parte sua alcun tradimento, Diletta Leotta è in seguito partita per un week end romantico sul Lago di Como in compagnia del fidanzato Can Yaman.