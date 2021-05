Ilary Blasi ha svelato cosa avrebbe ricevuto da parte di suo marito Francesco Totti per il suo 40esimo compleanno.

Il 28 aprile Ilary Blasi ha festeggiato il suo compleanno tra gli affetti più cari: i figli, le sorelle e ovviamente il marito Francesco Totti. Per lo speciale traguardo raggiunto dalla moglie – che ha spento 40 candeline – l’ex calciatore le ha fatto dono di un orologio. A svelarlo è stata la stessa Ilary Blasi in collegamento a Il Punto Z, dove Tommaso Zorzi le ha chiesto dettagli riguardanti il prezioso regalo. L’orologio donato da Totti a Ilary ha probabilmente un valore simbolico visto che l’ex campione, nel farle gli auguri, aveva specificato che per loro sarebbero trascorsi anche 20 anni d’amore.

FRANCESCO TOTTI E ILARY BLASI

Ilary Blasi: il regalo di Totti

“La metà degli anni li abbiamo passati insieme. Ora sei arrivata a 40. Abbiamo costruito le fondamenta della nostra casa, ora dobbiamo aggiungere i mattoni. Ci aspetta ancora tanta vita… insieme! Auguri amore mio”, aveva scritto il campione in un romantico post via social, che aveva subito fatto il pieno di like.

Il party tra gli affetti di sempre

Non potendo festeggiare in grande a causa delle limitazioni imposte per l’emergenza Coronavirus, Ilary ha trascorso la giornata del suo compleanno in compagnia degli affetti di sempre. Per l’occasione la showgirl ha “presentato” via social la sua nuova nipotina, Jolie, primogenita di sua sorella Melory. Ilary è già zia di due bambini avuti dall’altra sorella, Silvia.