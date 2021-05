Marica Pellegrinelli è stata sorpresa a Milano con Marco Borriello, e le loro foto hanno subito dato il via ad un’ondata di gossip!

Marica Pellegrinelli e Marco Borriello stanno insieme? Diva e Donna ha paparazzato i due vip per le vie di Milano, e le immagini sono bastate a far scoccare il gossip sulla presunta nuova coppia del 2021. Marco Borriello è notoriamente uno degli scapoli d’oro più famosi dello show business, mentre l’ex moglie di Eros Ramazzotti è tornata ad essere single dopo la fine di una liaison con Charley Vezza.

Pellegrinelli e Marco Borriello insieme a Milano

Con le mascherine sul volto Marica Pellegrinelli e Marco Borriello sono stati paparazzati durante una passeggiata a Milano.

Marco Borriello Marica Pellegrinelli

Dalle foto non si nota nulla che possa confermare una liaison, ma in tanti tra gli amanti del gossip sognano la nascita di una nuova coppia formata proprio dai due vip. Del resto dopo la separazione da Eros Ramazzotti e dopo una liaison con Charley Vezza, Marica Pellegrinelli è tornata ad essere single. Invece a Marco Borriello negli ultimi anni sono stati attribuiti innumerevoli flirt, ma finora nessuno di questi ha ricevuto conferme da parte del diretto interessato.

Marica Pellegrinelli e le polemiche

Dopo aver annunciato la sua separazione da Eros Ramazzotti nel 2019, la Pellegrinelli è stata avvistata in compagnia di Charley Vezza e a seguire è stata travolta da un’ondata di polemiche. In tanti l’hanno accusata di aver messo fine alla sua unione con Ramazzotti, che infine ha deciso personalmente di prendere le difese della Pellegrinelli via social. In seguito la modella ha spiegato pubblicamente i motivi che l’avrebbero spinta a separarsi dal cantante, e che sarebbero stati legati ai loro rispettivi impegni di lavoro. Alcuni mesi fa la Pellegrinelli ha archiviato anche la sua liaison con Charley Vezza, e in tanti si chiedono se lei e Borriello confermeranno presto la loro presunta relazione.