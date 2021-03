Chiara Ferragni con un post su Instagram ha annunciato il lancio ufficiale della sua prima collezione eyewear, realizzata con Salmoiraghi e Viganò.

Con qualche post pubblicato in precedenza sul suo profilo avevamo capito che già bolliva in pentola un nuovo progetto moda per Chiara Ferragni, ma questa volta è stata proprio lei a dare la lieta notizia con un post ad hoc. La Ferry ha lanciato la sua prima collezione eyewear, realizzata insieme a Luxottica e Salmoiraghi e Viganò. Così mentre Fedez è impegnato nella sua avventura sanremese, l’imprenditrice digitale più amata di sempre, apre un nuovo capitolo per la sua collezione e il suo brand, intenzionata ad arricchire la linea con sempre più accessori e capi per una completa esperienza lifestyle dall’allure pop.

Vaccino Covid-19, vuoi scoprire quando sarà il tuo turno? Calcola ORA

Chiara Ferragni: la collezione eyewear con Salmoiraghi e Viganò

A presentare uno dei modelli della collezione, dalla caratteristica montatura rettangolare in modelli anche squadrati in cat eye, è stata proprio Chiara Ferragni con un post.

La mamma di Leone non ha nascosto l’entusiasmo, indossando per l’occasione il modello Bold Eye, dalla montatura verde e rettangolare, disponibile anche in altri colori, tutti caratterizzati lateralmente dal logo del brand.

“Sono così entusiasta di annunciare ufficialmente il lancio della mia prima collezione di occhiali da sole @chiaraferragnibrand. Pronti? Sarà disponibile esclusivamente qui: siti web e negozi di @sunglasshut @ salmoiraghievigano + sito web di @chiaraferragnibrand. Lo stock è limitato quindi rimanete sintonizzati per ulteriori sorprese nei prossimi giorni”, questo il post scritto da Chiara, a cui è seguita naturalmente una pioggia di like.

Gli occhiali da sole firmati Chiara Ferragni: i modelli e dove acquistarli

Come annunciato dalla Ferragni, gli occhiali da sole attualmente possono essere preordinati sul sito ufficiale di Chiara Ferragni brand e sul sito di Salmoiraghi e Viganò. La vendita ufficiale infatti è fissata per l’8 Marzo, in occasione della festa della donna.

Il costo degli occhiali è di 139 euro, e due sono i modelli tra cui scegliere: i Bold Eye dalla montatura rettangolare e i Cool Eye, dalla montatura leggermente in cat eye.

Nero, verde, azzurro, rosa anche in versione glitterata e trasparenti glitterati sono le nuance scelte da Chiara per una collezione che promette di arricchirsi anche di altre varianti.