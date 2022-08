Scopriamo quali sono stati gli abiti più trasgressivi di Chiara Ferragni: da quello del primo appuntamento con Fedez a quelli che hanno dato scandalo.

Chiara Ferragni ha saputo distinguersi tra le fashion influencer italiane con il suo stile unico e spesso sopra le righe. Scopriamo quali sono stati gli abiti più seducenti e trasgressivi della famosa imprenditrice italiana che ha conquistato i social (e che spesso le sono valsi le critiche del web).

Chiara Ferragni: gli abiti scandalo

Uno degli abiti più famosi e trasgressivi di Chiara Ferragni è senza dubbio quello da lei utilizzato durante quello che è stato il suo primo appuntamento con Fedez. Si trattava di un abito semitrasparente con applicazioni in stoffa argentata e che lasciava intravedere (senza troppi sforzi d’immaginazione) il suo perfetto lato B. Le foto dell’abito hanno fatto il giro dei social, generando scandalo e commenti entusiastici.

Altro outfit che ha generato scalpore sui social è il completo Swarovski creato dallo stilista emergente Ludovic de Saint Serni che l’influencer ha sfoggiato per un post sui social. Prevedendo che la sua mise avrebbe sollevato le critiche degli haters, Chiara Ferragni ha scritto nella didascalia all’immagine: “POV: io che mi guardo le spalle dagli haters”.

In occasione della sua premiazione come donna dell’anno secondo GQ, l’influencer ha sfoggiato invece un look firmato Schiaparelli e che lasciava ben poco spazio all’immaginazione. A coprire i capezzoli dell’influencer (coperti solo da un top velato) vi erano infatti due applique gioiello.

Chiara Ferragni ha sempre difeso la sua libertà di esprimere sé stessa e il suo modo di vestire senza vincoli né impedimenti. Nel 2022 ha indossato una t-shirt con stampato il suo corpo senza veli. “Il mio corpo, la mia scelta”, ha scritto l’influencer nella didascalia all’immagine che, ovviamente, non ha mancato di sollevare polemiche sui social.

