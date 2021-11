I fratelli La Bionda hanno scritto un’importante fetta della storia musicale italiana: scopriamo cosa c’è da sapere su di loro.

I fratelli La Bionda sono stati un duo estremamente prolifico della storia musicale italiana. Fratelli originari di Ramacca, fin da subito a unirli è stata una grande passione per la musica: scopriamo cosa c’è da sapere sulla loro carriera e sulle loro vite private, passando per alcune curiosità.

La Bionda: la biografia e la carriera

Carmelo La Bionda (nato a Ramacca il 2 febbraio 1949 sotto il segno dell’Acquario) e Michelangelo La Bionda (nato sempre a Ramacca, il 25 agosto 1952 sotto il segno della Vergine), sono i fondatori del duo musicale La Bionda e sono considerati gli ideatori della disco music italiana.

Hanno iniziato la loro carriera nel mondo dello spettacolo giovanissimi, debuttando al Festival di Musica d’Avanguardia e di Nuove Tendenze del 1972. La loro ascesa verso il successo è rapidissima: agli inizi degli anni ’70 hanno pubblicato i loro primi due dischi (Fratelli la bionda srl e Tutto va bene) e a seguire hanno collaborato con alcuni dei più grandi nomi della musica italiana. Hanno lavorato come autori per Mia Martini e come chitarristi per De André e De Gregori (nell’album Volume 8), inoltre sono stati produttori discografici di Amanda Lear. Il loro successo è esploso ancora di più con il fenomeno della Disco Music con cui, alla fine degli anni ’70, hanno deciso i prendere il nome di D.D. Sound (ovvero Disco Delivery Sound). Hanno pubblicato 8 album in studio e realizzato innumerevoli singoli come autori e interpreti (collaborando spesso con alcuni dei volti più noti del panorama musicale italiano). Nel 1983 hanno dato via a un’importante collaborazione con i Righeira (con cui hanno realizzato innumerevoli grandi successi, come Vamos a La Playa e L’estate sta finendo).

Alla fine degli anni ’80, a Milano, hanno fondato il loro Logic Studios, da cui sono passati alcuni dei volti più famosi della musica internazionale (tra questi anche Ray Charles e i Depeche Mode).

La Bionda: la vita privata

Carmelo La Bionda è sposato con la dialoghista Mary Pellegatta, conosciuta nel 1997 al Festival Voci nell’ombra. Non si sa invece quasi nulla della vita privata di Michelangelo La Bionda, che vive il suo quotidiano nel massimo riserbo. I fratelli La Bionda sono nati in Sicilia ma hanno vissuto praticamente sempre a Milano e, per un lungo periodo, in Germania.

La Bionda: le curiosità

– Hanno iniziato a suonare la chitarra da autodidatti grazie a uno strumento che regalò loro il padre (contro il volere della madre) quando erano bambini.

– Uno dei loro primi gruppi preferiti sono stati i Beatles.

– I Daft Punk e Paolo Nutini sono tra i loro fan e in particolare Nutini avrebbe confessato ai La Bionda di amare il loro brano I Wanna Be Your Lover.

– Sono nati a Ramacca, stessa città d’origine di Cristiano Malgioglio.

– Michelangelo La Bionda ha scritto il testo di Piccolo Uomo (celebre canzone interpretata da Mia Martini)