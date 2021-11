Gianluca Galeazzi è uno dei figli di Giampiero Galeazzi e, come suo padre, ha intrapreso una carriera nel mondo del giornalismo. Scopriamo di più sulla sua storia…

Il figlio di Giampiero Galeazzi si chiama Gianluca Galeazzi e come il padre è un giornalista, ma non è tutto. Anche la sorella, Susanna Galeazzi, ha intrapreso la stessa strada e entrambi hanno avuto successo. Partiamo alla scoperta di tutto quello che c’è da sapere sulla sua storia, dalle origini alla biografia, passando per la sua vita privata…

Chi è Gianluca Galeazzi e dove vive?

Gianluca Galeazzi è uno dei figli di Giampiero Galeazzi, professione giornalista come il padre e la sorella Susanna Galeazzi (classe 1978). Secondo le informazioni trapelate sul suo conto, vive nel Lazio ed è iscritto presso l’Odg della stessa regione dal settembre 2007.

Gianluca Galeazzi è nato il 12 marzo 1975, sotto il segno dei Pesci, e lavora da anni nel campo dell’informazione. Nel corso della sua carriera, importanti collaborazioni tra cui quella avviata con l’emittente La7, e tanta, tantissima passione per lo sport…

Giampiero Galeazzi

La vita privata di Gianluca Galeazzi

Riservatissimo nonostante la fama e il successo nazionale del padre, Gianluca Galeazzi non ha dispensato al pubblico informazioni dettagliate sulla sua vita privata. Neppure i social aiutano a far chiarezza, ma sappiamo che è sempre stato legatissimo alla sua famiglia. Il papà Giampiero Galeazzi è morto il 12 novembre 2021, all’età di 75 anni, secondo quanto trapelato tiepidamente sulle cronache dopo una lunga malattia.

Susanna Galeazzi è la sorella minore di Gianluca Galeazzi, volto noto del Tg5 dopo aver lavorato a Sky e con L’Espresso. Della madre Laura, inseparabile moglie di Giampiero Galeazzi (noto a tutta Italia con il soprannome di “Bisteccone“) non si hanno informazioni.

Altre 3 cose da sapere su Gianluca Galeazzi

– Gianluca Galeazzi, come si legge sul suo profilo Facebook, ha lavorato per il Tg di La7.

– Amante dello sport a tutto tondo, dal calcio al tennis, ha ereditato questa passione dal padre Giampiero Galeazzi, famoso giornalista sportivo ed ex canottiere.

– Secondo le informazioni emerse sul web, nel tempo libero ama fare passeggiate in riva al mare o in montagna in compagnia dei suoi cani.