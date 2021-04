Conosciamo da vicino Werner Perathoner, ex sciatore alpino italiano e marito di Isolde Kostner ex campionessa di sci.

A soli tre anni aveva già messo gli sci ai piedi e a nove avviato la sua avventura agonistica, stiamo parlando di Werner Perathoner ex atleta di Coppa del Mondo di sci, specialista delle discipline veloci e originario di Selva di Val Gardena. Oltre però, ad essersi realizzato come professionista, l’ex campione ha trovato sulle piste anche l’amore. Conosciamo da vicino qualcosa di più su di lui, sulla sua biografia e sulla vita privata: alla scoperta di Werner Perathoner.

Werner Perathoner, biografia e carriera

Werner Perathoner è il secondo di cinque figli ed è nato a Bressanone, in Trentino Alto Adige il 21 settembre del 1967 sotto il segno zodiacale della Vergine. Il suo esordio in Coppa del Mondo di sci alpino è datato 1988 nella discesa libera di Leukerbad e dove si è classificato al terzo posto.

Durante tutta la sua carriera Perathoner ha conquistato 11 podi e fra questi anche due vittorie in supergigante, due secondi posti in Norvegia e in Germania e cinque terzi posti. Ha inoltre preso parte anche ai Giochi olimpici invernali di Lillehammer nel 1994 e Nagano nel 1998.

Werner Perathoner, vita privata (e dove vive)

Werner Perathoner abita sin dalla nascita al Gutonhof a Selva di Val Gardena ed è sposato con Isolde Kostner. I due sono convolati a nozze (dopo un lungo fidanzamento) il 15 ottobre del 2006 ed hanno avuto due figli: David e Gabriel.

Nella vita privata Perathoner gestisce l’esclusivo Garni Residence Soraiser a Selva di Val Gardena e sembra non essere particolarmente avvezzo al mondo dei social network.

Chi è Isolde Kostner, la moglie di Werner Perathoner

Classe 1975 ed ex campionessa di sci, Isolde Kostner è la nipote dell’hockeista su ghiaccio Erwin Kostner e del fondista Ulrico Kostner ed è anche la cugina della pattinatrice artistica su ghiaccio Carolina Kostner. Durante la sua carriera ha conquistato 15 vittorie in Coppa del Mondo ed anche due titoli mondiali in Super-G ed un argento mondiale. Nel 2021 è poi approdata come naufraga all’Isola dei Famosi condotta da Ilary Blasi.