Valentina Sica è la bellissima ex fidanzata di Vito Coppola: scopriamo cosa c’è da sapere su di lei e sulla sua carriera.

Valentina Sica è balzata agli onori delle cronache in quanto ex fidanzata del ballerino Vito Coppola: scopriamo cosa c’è da sapere sulla ragazza e sulla sua carriera, passando per la relazione avuta col volto tv.

Terza dose Vaccino, a chi spetta prima e quanto dura. Scarica Gratis la guida!

Fonte Foto: https://www.instagram.com/v_a_l_e__s/

Chi è Valentina Sica: la carriera

Valentina Sica è una ragazza originaria di Avellino, in Campania (non è dato sapere quando sia nata con esattezza), che si è laureata in Tecniche di laboratorio biomedico all’università Federico II di Napoli e che, a seguire, ha iniziato a lavorare presso un laboratorio di analisi cliniche di Salerno.

Valentina Sica: la vita privata

Valentina Sica è stata legata al ballerino Vito Coppola fino a dicembre 2020. I due hanno vissuto un’intensa e speciale storia d’amore e, per ammissione della stessa Valentina, si sarebbero lasciati pacificamente e con un rapporto di reciproca stima:

“Non sto qui a raccontarvi la nostra storia né tantomeno i motivi della rottura, ma ci tengo a sottolineare che il nostro è SEMPRE stato uno di quei legami rari, indissolubili, tanto intensi da andare al di là dell’umano sentire. Io e lui ci saremo sempre l’uno per l’altra”, ha affermato la ragazza in un post via social (dove ha smentito di esser stata tradita dal ballerino con Arisa). Lei e Vito Coppola sono stati insieme per 6 anni (3 dei quali hanno vissuto insieme a Salerno).

Non è noto se, in seguito alla rottura con il ballerino, Valentina Sica abbia avuto un altro fidanzato.

Valentina Sica: le curiosità

– Ha un tatuaggio raffigurante la scritta “Rebel heart”.

– Ha un Labrador a cui è legatissima e che si chiama Aaron.

– Su Instagram si definisce un’amante dalla moda, dei viaggi e di benessere.

– Con il suo ex, Vito Coppola, condivide la passione per il ballo e infatti è un’eccellente ballerina.

Fonte Foto: https://www.instagram.com/v_a_l_e__s/

Riproduzione riservata © 2021 - DG