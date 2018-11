Sapete che il suo tocco creativo è stato scelto da alcune delle più famose personalità italiane del 2018? Scopriamo chi è il parrucchiere Toni Pellegrino!

Da Detto Fatto alla passerella dei grandi eventi, nel curriculum dell’hair stylist Toni Pellegrino non manca nulla per dirsi grandioso. Vi portiamo a spasso tra la sua biografia e la sua vita privata, scoprendo alcune curiosità che non tutti, probabilmente, conoscevate. Tra un taglio e una strabiliante acconciatura, il profilo del coiffeur dei divi che non smette di incantare…

Chi è Toni Pellegrini?

Le sue origini siciliane non mentono, ma ha anche un’anima cosmopolita che lo ha portato in giro per il mondo, a cavallo del più grande sogno della sua vita: diventare un professionista nel suo settore. Toni Pellegrino c’è riuscito perfettamente, imponendosi come parrucchiere tra i più acclamati del jet set e della tv. Chi non lo ricorda a Detto Fatto, insieme a Caterina Balivo?

Ha mosso i primi passi come hair stylist a 16 anni, formandosi presso le Accademie Toni&Guy di Londra e Milano. Nel 1998 ha aperto il suo primo salone e ha deciso di tornare al suo primo amore, la splendida Sicilia! Per festeggiare i suoi 25 anni di carriera, nel 2016 ha fondato il brand ToniPellegrino Art & Science for Hairdressing…Una vera istituzione!

La vita privata di Toni Pellegrino

Ci sono alcune piccole ombre (volutamente ricercate, forse) nella vita privata di Toni Pellegrino: non sappiamo, infatti, se abbia una fidanzata o una moglie, e nemmeno la sua data di nascita!

Un mistero che non fa altro che catturare sempre più attenzioni da parte del pubblico femminile, che oltre alla sua bravura si è appassionato al suo indiscutibile fascino mediterraneo…

6 curiosità su Toni Pellegrino

– Il suo profilo Instagram è seguitissimo, complici i suoi scatti con i ‘ferri del mestiere’ e con tantissimi v volti noti dello spettacolo!

– Sapete che la mamma di Chiara Ferragni e le sue damigelle l’hanno scelto per le favolose nozze dei Ferragnez?

– Nella sua autobiografia sul sito ufficiale si dice eclettico, innamorato del mare e dell’arte…Non c’era alcun dubbio, effettivamente, sulla sua sensibilità alle bellezze del mondo!

– Appassionato di vini e profumi, Toni Pellegrino è anche un dj ma solo (sempre di rado) nei momenti di tempo libero…

– Toni Pellegrino è nato a Zurigo, in Svizzera, ma non ha mai dimenticato la sua amatissima Italia!

– Quanto costa un taglio di Toni Pellegrino? Scopritelo qui…

Fonte Foto: https://www.instagram.com/tonipellegrino/