Modello per marchi famosi e attore in Volevo fare la rockstar, Tommaso De Tuddo pare già aver ben chiaro cosa fare da grande!

Quando si dice un talento precoce… La stella di Tommaso De Tuddo è quantomeno luminosa: venire scritturato in spot pubblicitario per spot pubblicitari non è da tutti, ma forse lo è ancor di più conquistare un posto nel cast di una serie di successo come Volevo fare la rockstar. La possibilità di recitare accanto ad artisti del calibro di Giuseppe Battiston, Valentina Bellè o Angela Finocchiaro gli permetterà di riempire il suo bagaglio di esperienze. Se il segreto di diventare bravi è di imparare direttamente dai numeri uno, parte senza dubbio da una posizione avvantaggiata. Ma quali sono le informazioni note sul suo conto? Andiamo a scoprirlo!

#Gossip - La nuova finestra sul mondo dello spettacolo e delle celebrità.. Unisciti a noi →

Tommaso De Tuddo: biografia e carriera

Nato in quel di Milano nel 2005 (non è nota la data esatta), nell’aprile 2012, a soli 6 anni di età, viene notato dall’agente Monica Oliveri del Castillo, la quale lo introduce nel mondo della moda e della pubblicità. Nel novembre 2012 gira il suo primo spot televisivo per Aspirina C di Bayer: la visione di sé stesso sul piccolo schermo contribuisce a gratificare gli sforzi emotivi sul set. Le successive lo conferme lo vedono protagonista di diversi spot di brand rinomati. Inoltre, porta avanti l’attività di modello. Nel gennaio 2014 partecipa al Pitti Bimbo (linea di Frankie Morello). Per il gruppo Volkswagen si presta al doppiaggio in uno spot radio.

La passione che si innesca dentro di lui lo induce a frequentare dei corsi specializzati in cinema e teatro, tra cui il Workshop con Alberto Moroni e MTM Teatro Litta. La serie Gorchlach: The Legend of Cordelia (2015) di Fabio Cento sancisce il suo debutto in una serie. In Sacrificio d’amore di Daniele Camacina, fiction trasmessa su Canale 5, ha il ruolo ricorrente di Simone, figlio di Corrado (Giorgio Lupano) e Silvia Corradi (Francesca Valtorta). Quindi, in Volevo fare la rockstar è Maurizietto, il fratello minore di Antonio (Fabrizio Costella) e il compagno di scuola delle due gemelline, un bullo che diventa loro alleato quando scopre il possibile contributo di Viola (Viola Mestriner) alla sua squadra di rugby.

Tommaso De Tuddo: la vita privata

Abita ancora a Milano e ha un profilo su Instagram. Ovviamente, non è disponibile altro.

4 curiosità su Tommaso De Tuddo

– Ha instaurato un bel rapporto d’amicizia con le gemelle Emma e Viola, proseguito pure a riprese terminate di Volevo fare la rockstar.

– I copioni normalmente li studio da solo e poi, una volta memorizzati, i genitori e la sorella gli danno le battute.

– Gli piace parecchio recitare, tanto da aver scelto per le superiori un istituto con indirizzo artistico/multimediale nell’auspicio di poter alimentare il proprio talento.

– Si rispecchia nel ruolo di Maurizietto: in apparenza sfacciato e prepotente, ma in fondo un animo buono e sensibile.

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2022 - DG