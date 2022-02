Proviamo a conoscere da vicino Egle lazzarin: ecco chi è la compagna e moglie di uno dei cantautori più importanti della musica italiana.

Paolo Conte è da sempre considerato uno dei maggiori esponenti della musica italiana, cantautore, compositore ma anche polistrumentista e pittore, può vantare una lunghissima carriera di successi discografici ed altrettante collaborazioni importanti ma nel privato lo sapete con chi è sposato? La sua compagna e dolce metà si chiama Egle lazzarin ed oggi proviamo a svelarvi tutto quello che siamo riusciti a scoprire su di lei e sulla sua vita privata.

Chi è Egle lazzarin ( e dove vive)

Egle lazzarin è la donna che nel 1975 ha conquistato uno dei maestri della discografia nostrana, Paolo Conte. I due hanno poi scelto di coronare il loro sogno d’amore e sono convolati ben presto anche a nozze ma la coppia non ha avuto figli. Insieme da tanti anni ormai, vivono ad Asti in Piemonte e facciamo molta fatica ad avere informazioni sia sulle origini che sulla sua vita lavorativa di Egle.

Chi è Paolo Conte, il marito di Egle Lazzarin

Classe 1937, Paolo Conte è nato nel comune di Asti il 6 gennaio sotto il segno zodiacale del Capricorno. Suo padre faceva il notaio ma era anche un grande appassionato di musica mentre la madre era figlia di proprietari terrieri. Dopo il diploma ha studiato nella città di Parma ed ha conseguito la laurea in Giurisprudenza avviando ben presto anche la carriera d’avvocato ma da lì a poco ha capito che il suo più grande amore era la musica ed è diventato uno dei parolieri più importanti in Italia e non solo.

Egle Lazzarin, 2 curiosità

-Nonostante Paolo Conte sia molto attivo anche su Instagram, è davvero difficile trovare una foto del cantautore in compagnia di Egle o anche un profilo social in rete della moglie.

-Ad Egle il cantautore piemontese ha dedicato il brano Gelato al limon e proprio in un’intervista rilasciata a Sette – Corriere della Sera, il cantante ha così affermato: “È una dichiarazione d’amore, ma non seduttiva o malandrina. Eravamo già innamorati e addirittura sposati“.

