Dov’è finito Stefano Callegaro? Ecco tutti i dettagli sulla vita attualmente condotta dal vincitore della quarta edizione di MasterChef.

La quarta edizione italiana di MasterChef è ancora oggi ricordata come una delle più avvincenti dell’intera storia del programma. Merito dei tanti concorrenti affascinanti entrati nel cuore del pubblico e degli innumerevoli colpi di scena, su tutti la vittoria di Stefano Callegaro. Il cammino nella trasmissione non era iniziato sotto i migliori auspici per lui. Eppure, a dispetto della partenza in sordina, ha alla fine convinto i quattro severi giudici Joe Bastianich, Bruno Barbieri, Antonino Cannavacciuolo e Carlo Cracco a coronarlo campione.

Terza dose Vaccino, a chi spetta prima e quanto dura. Scarica Gratis la guida!

Nel bel mezzo, una causa contro Striscia la Notizia: il tg satirico di Antonio Ricci aveva fatto un presunto scoop, accusandolo di non essere un cuoco amatoriale ma di aver già lavorato in ambito professionale, trasgredendo perciò al regolamento. In sede legale, Stefano ha dimostrato la non veridicità delle accuse a suo carico, ma oggi quel sogno lo ha effettivamente realizzato. Andiamo quindi a scoprire i traguardi professionali tagliati, in seguito alla partecipazione al cooking show targato Sky.

Stefano Callegaro: la biografia

Stefano Callegaro nasce il 6 febbraio 1972, sotto il segno dell’Acquario, ad Adria, in provincia di Rovigo. Frequentato l’Istituto Tecnico Statale Cipriani, consegue la laurea triennale in psicologia della comunicazione all’Università degli Studi di Padova e un master in marketing aziendale alla Bocconi. Dapprima sportivo professionista – nuotatore, rugbista e pallavolista -, diventa successivamente product manager in una multinazionale e quindi agente immobiliare.

Stefano Callegaro

L’affermazione a MasterChef Italia nel 2015 segna la svolta: conquista 100 mila euro e pubblica il suo primo libro di ricette, Alla ricerca del gusto (Rizzoli). Oggi si occupa di cibo in tv, partecipa ad eventi, showcooking e collabora con aziende del settore alimentare. Inoltre, insegna cucina tra Lombardia e Veneto ed è peraltro Executive Chef della catena di ristoranti Legami Sushi & More.

Stefano Callegaro: la vita privata

Dal 2017 è sposato con la storica fidanzata Mariella. La coppia ha un figlio e abita a Milano. In possesso sia di un profilo Facebook che Instagram, Callegaro non ha comunicato il proprio patrimonio.

3 curiosità su Stefano Callegaro

– Alla moglie ha dedicato un primo piatto: gli strozzapreti con crema di peperone rosso, burrata e pesto leggero al basilico.

– La passione per la cucina è nata al fianco della madre.

– È entrato nei Guinness World Record per aver realizzato, insieme a decine di altri colleghi, il tiramisù più lungo al mondo.