Ryan Dorsey: ecco chi è l’ex marito di Naya Rivera

Ryan Dorsey, attore di professione, è l’ex marito di Naya Rivera, l’attrice di Glee morta in un tragico incidente a luglio del 2020.

La passione per il mondo del cinema, per la sua famiglia e per gli affetti più cari: ecco chi è Ryan Dorsey, attore di professione nonché ex marito della star di Glee Naya Rivera, morta a causa di un incidente a luglio del 2020. Una carriera, quella di Dorsey, passata un po’ in sordina, differentemente da quella della Rivera ma altrettanto importante. Fin da piccolo, infatti, ha sempre creduto nel voler realizzare i suoi sogni. Ma scopriamo qualche curiosità in più su di lui.

Chi è Ryan Dorsey

Classe 1983, Ryan Dorsey è nato a Charleston, nel West Virginia, il 19 luglio sotto il segno del Cancro. Fin da piccolo, Dorsey, ha sempre avuto la passione per il mondo della recitazione tanto che la sua primissima audizione l’ha sostenuto quando era ancora al liceo.

Subito dopo il diploma, però, ha scelto di non concentrarsi solo sulla carriera ma si è iscritto all’università, precisamente alla Western Carolina University. La sua esperienza all’università, inoltre, è durata il tempo di un semestre perché poi ha capito che non fosse quella la sua strada e ha deciso di mollare.

Tornato a casa, Dorsey, ha deciso di concentrarsi sulla recitazione e ha deciso di lasciare la Virginia per trasferirsi a New York. Proprio nella Grande Mela ha cominciato a sostenere le sue primissime audizioni fino a quando non è stato accettato anche alla The New York Conservatory for Dramatic Arts.

La vita privata di Ryan Dorsey

Nel 2014, Ryan Dorsey è convolato a nozze con l’attrice internazionale Naya Rivera. Non sappiamo i due come si siano conosciuti né abbiamo molti dettagli sulla loro storia d’amore. Sappiamo, però, che Dorsey e la Rivera hanno anche avuto un figlio, Josey, che spesso appare anche nella gallery Instagram dello stesso attore.

Il divorzio, tra i due, è giunto definitivamente nel 2018 anche se nel 2016 i due avevano affrontato un momento di crisi che li aveva portati a separarsi. Per amore del figlio, però, la Rivera ha deciso di fare un passo indietro e riprovarci fino a quando non hanno deciso, di comune accordo, di lasciarsi.

5 curiosità su Ryan Dorsey

-Ama viaggiare.

-Gli piacciono le fotografie.

-Per mantenersi in forma pratica anche diverse ore di sport al giorno.

-Nutre un profondo amore nei confronti del figlio.

-Gli piace tantissimo il golf e il baseball

