Sonia Mosca è la vincitrice della seconda edizione di All Together Now. Ma non è la prima volta che la vediamo in TV: in passato ha preso parte a X Factor e Ti lascio una canzone…

Capelli riccissimi e biondi, occhi verdi e la passione per il canto: ecco chi è Sonia Mosca, cantante napoletana che è entrata a far parte del cast di concorrenti della seconda edizione di All Together Now, il programma musicale condotto da Michelle Hunziker e J-Ax. Un successo preannunciato che, infatti, le è valso la vittoria dello show, battendo all’ultimo l’altro finalista Enrico Bernardo. Conosciamola meglio!

Chi è Sonia Mosca?

Classe 1992, Sonia Mosca è originaria di Castellammare di Stabia, in provincia di Napoli, ma su di lei non abbiamo moltissime informazioni, dal momento che ha deciso di non volerle condividere sui propri social. Sappiamo che fin da piccola ha sempre amato il canto, tanto che all’età di 16 anni ha fatto il suo esordio sul piccolo schermo.

Prima di approdare sul palco di All Together Now, infatti, Sonia ha scelto di prendere parte ai casting di X Factor. In quell’occasione, però, la Mosca non riuscì ad andare oltre le fasi iniziali del programma, sicuramente per la poca esperienza e la giovane età.

Nel 2009, invece, è stata la volta di Ti lascio una canzone, programma condotto da Antonella Clerici, riuscendo a far parte del cast di quell’edizione. Nel 2020, invece, la sua grande occasione: All Togeter now, la cui vittoria le ha permesso di guadagnare anche un montepremi da 50mila euro.

Per aggiudicarsi la finale del 2 gennaio 2020 intona la canzone I love the Lord, che fa impazzire i giudici del muro!

La vita privata di Sonia Mosca

Sonia Mosca è fidanzata? Sembrerebbe di no. La cantante napoletana sembrerebbe essere impegnata totalmente con la sua musica. Anche dando una rapida occhiata ai suoi social, in particolar modo Instagram, non appaiono foto al fianco di una persona che possa considerarsi il suo fidanzato.

Sonia Mosca: dove abita

Sonia Mosca vive a Salerno. Il suo lavoro, però, la porta spesso a viaggiare e così la giovanissima cantante è spesso costretta a preparare le valigie e spostarsi in tutta Italia per inseguire il suo sogno di diventare un’artista conosciuta e famosa.

4 curiosità su Sonia Mosca

– Ha un rapporto speciale con la sua mamma da cui ha preso non solo i ricci ma anche il carattere forte.

– Le piace indossare orecchini vistosi che mettono ancora di più in risalto i suoi bellissimi capelli.

– Ama gli animali.

– Sa suonare il pianoforte.

