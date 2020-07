Ha stregato pubblico e giuria di All Together Now 2019, aggiudicandosi la vittoria finale e un montepremi da 50mila euro: scopriamo chi è Gregorio Rega!

Gregorio Rega, vincitore della prima edizione di All Together Now, ha sbaragliato la concorrenza con la sua voce da urlo. Impressionato il ‘muro’ di giudici della trasmissione, così come i conduttori Michelle Hunziker e J-Ax. Quest’ultimo lo ha definito “Serial killer con la voce d’angelo“, ma chi è esattamente il numero uno del talent? Vi sveliamo tutto!

Chi è Gregorio Rega di All Together Now?

Gregorio Rega è originario della provincia di Napoli, precisamente di Roccarainola, dove vive e lavora. Nato sotto il segno del Toro, classe 1987, festeggia il compleanno il 30 aprile. La sua voce ha impressionato tutti a All Together Now nel 2019, dove ha vinto sconfiggendo la straordinaria Veronica Liberati. Torna poi nel 2020 per la Supersfida contro i concorrenti della prima e della seconda edizione. Ma la sua storia di cantante arriva da molto più lontano.

Nel 2015 ha partecipato a The Voice of Italy, conquistando la sua coach dell’epoca, Noemi, e finendo per essere scelto da lei come corista per il suo successivo tour. Ha alle spalle gli studi all’Istituto tecnico commerciale per geometri e una lunga formazione tra live e lavori discografici…

Fonte foto: https://www.instagram.com/greg_rega_/

La vita privata di Gregorio Rega

Non sappiamo molto della vita privata di Gregorio Rega, che su Instagram appare spesso in scatti con la famiglia, gli amici e sul palco di uno show. Tra le foto anche diverse immagini che lo ritraggono con la collega Giulia Olivieri, cantante dai capelli rossi, bellissima, che ha partecipato alla seconda edizione del programma. I due sono fidanzati, e compaiono molto spesso insieme sui social.

Sorriso dolcissimo, occhi color cielo, Gregorio Rega ha stregato il pubblico con il suo straordinario talento in tv, ma la riservatezza la fa da padrona e gli elementi sulla sua storia personale sono pari allo zero.

Chi è la fidanzata di Gregorio Rega, Giulia Olivieri?

Giulia Olivieri, nata il 12 maggio del 1991, sotto il segno del Toro, è una cantante originaria di Nola, che ha partecipato alla seconda edizione italiana di All Together Now.

È fidanzata con Rega, con il quale compare molto spesso su Instagram. Le piace viaggiare e cantare, come si vede dai post che pubblica.

10 curiosità su Gregorio Rega

-Gregorio Rega ama viaggiare, e su Instagram c’è una ricca gallery che restituisce l’immagine di un uomo dinamico e sempre pronto a nuove avventure.

-La citazione che appare in testa al suo profilo Facebook la dice lunga sul suo amore per le note: “Nell’amore le parole non contano…Conta solo la Musica“.

-Tra le informazioni social ha scritto di essere un compositore e di lavorare presso ‘Buona musica”.

-Canta dall’età di 19 anni e ha imparato a suonare la chitarra da autodidatta! Si è perfezionato con le lezioni di canto di maestri di spicco tra cui Fulvio Tomaino. Con lui ha approfondito i generi black: R&B, soul e funk.

-La sua voce ha allietato tanti matrimoni, poi ha deciso di tentare seriamente la carriera come cantante…

-Sul web è trapelata la notizia che, nel tempo libero, aiuta il papà nel suo lavoro in una scuola…

-Il suo nome d’arte è ‘Greg Rega’, e nonostante il tardivo esordio sulle scene ha stregato milioni di italiani in pochissimo tempo.

-Alle spalle tante collaborazioni con produzioni di artisti come Clementino, Paura e dj Tyone.

-Il primo singolo, Sempre così, è uscito nel 2015, e un anno dopo, collaborando con i Profugy e Giulia Olivieri, pubblica Paura d’o mare.

–Greg Rega Electro Soul Experience è il nome del suo progetto del 2017, un collettivo di sette musicisti che sperimenta contaminazioni tra Funk, Soul e Rhythm’ blues ed elettronica.

7 minuti al giorno per un corpo da favola! Scarica QUI la scheda.

Fonte foto: https://www.instagram.com/greg_rega_/