Antonia Cassandra Capasso, dalla lotta al tumore al provino per Amici

Giovane e bravissima, Antonia Cassandra Capasso ha una voce da brividi. E la sua storia ha commosso tutti: ecco chi è la splendida cantante.

Se anche il suo nome non vi fosse familiare, la sua voce vi avrà sicuramente colpito: stiamo parlando di Antonia Cassandra Capasso, una giovanissima cantante davvero promettente. Tutti la conoscono però solamente come Cassandra – è così che ama essere chiamata. Nell’estate del 2020, la ragazza è divenuta famosa sul web per la sua storia commovente. Scopriamo qualcosa in più sul suo conto.

Antonia Cassandra Capasso, la biografia

Nata a Napoli il 26 settembre 1998, sotto il segno zodiacale della Bilancia, Antonia Cassandra Capasso è una vera forza della natura. Già da piccolina, oltre ad un temperamento brillante e travolgente, aveva mostrato un talento naturale per la musica. E così, dall’età di 12 anni ha iniziato a prendere lezioni di piano e di canto. La sua è una passione che è cresciuta con il tempo, tanto che il suo sogno è sempre stato quello di approdare ad Amici.

Dopo gli studi, Cassandra ha cominciato a lavorare come bartender (così almeno si evince dalla descrizione sul suo profilo Instagram, che è blindato e accessibile solamente agli amici). Ma non ha mai rinunciato a cantare, allietando i suoi cari con una voce davvero splendida. Nel 2020, è finalmente arrivata la notizia che stava aspettando: la giovane si è aggiudicata un provino per il talent show di Maria De Filippi.

Antonia Cassandra Capasso, Amici e la malattia

Purtroppo, però, proprio in quel periodo ha avuto inizio una difficile lotta, per Cassandra. Nel gennaio 2020, la ragazza si è accorta di avere un linfonodo gonfio sulla gola, e la diagnosi è stata durissima: leucemia linfoblastica acuta. Dopo aver cominciato la cura presso l’ospedale Cardarelli di Napoli, la giovane ha dovuto rinunciare al provino per Amici, non potendo correre rischi a causa dell’immunodepressione.

Con la sua voce, Cassandra ha incantato il personale della clinica, tanto che una infermiera ha deciso di condividere su Facebook un video in cui la giovane intona un brano di Alicia Keys. Diventato virale, il filmato ha aperto nuove porte per la ragazza: la redazione di Amici le ha infatti concesso di fare un provino via Skype, durante il quale si è esibita in Titanium, la canzone di David Guetta e Sia.

La vita privata di Antonia Cassandra Capasso

La storia di Cassandra ha commosso tutti. La sua forza di volontà e il suo coraggio hanno basi ben solide: la famiglia della ragazza è infatti splendida, e l’ha sempre incoraggiata e sostenuta nell’inseguire i suoi sogni. Inoltre la giovane è da tempo sentimentalmente impegnata con un ragazzo napoletano di nome Tommaso, come si evince dal profilo Facebook dell’artista, dove condivide foto bellissime.

Cassandra vive oggi a Frattamaggiore, nei pressi di Napoli, e continua a rincorrere con orgoglio e tenacia il suo desiderio di diventare una grande cantante. E, a quanto pare, le carte in regola le ha.

3 curiosità su Antonia Cassandra Capasso

-Ama uscire con le sue amiche e viaggiare in giro per il mondo.

-Ha diversi tatuaggi, tra cui una bellissima e appariscente scritta sotto il collo.

-Se la cava molto bene anche con il ballo.

