Scopriamo tutto quello che c’è da sapere su Simona Bencini, volto della famosa formazione musicale dei Dirotta su Cuba…

Simona Bencini è una cantante famosa, con una carriera ricca di successi e canzoni importanti. Vi sveliamo la sua biografia e le sfumature che riguardano la sua vita privata, comprese alcune curiosità che non tutti conoscono.

Chi è Simona Bencini e dove vive?

Simona Bencini è nata a Firenze, sotto il segno della Vergine, il 31 agosto 1969. È una cantante e ha impresso il suo nome nel firmamento artistico italiano sia con la band Dirotta su Cuba, di cui è vocalist, sia come solista…

Fonte foto: https://www.instagram.com/simonabenciniofficial/?hl=it

Vive a Lesa, in provincia di Novara, e all’età di 17 anni ha mosso i primi passi come corista. L’ingresso nella formazione che le avrebbe restituito gran parte del suo straordinario successo è avvenuto nel 1992, sigillato dopo l’incontro con i componenti della funk band formata da Rossano Gentili e Stefano De Donato.

Del 1994 il primo singolo dei Dirotta, Gelosia, ben presto disco di platino. Ma oltre questo scenario di luci e successi, anche un’altra realtà artisticxa parallela nata nel 1993: con le colleghe e amiche Irene Grandi, Emy Berti e Rossella Ruini, infatti, Simona Bencini ha dato vita al gruppo Matte in Trasferta, band acustica tutta al femminile.

Dopo l’addio alla band dei primi 2000, nel 2009 è arrivata la tanto attesa reunion. Nel mezzo, e di fronte, tanti progetti di spessore per lei e i compagni di palcoscenico. Parte delle attività della Bencini sono documentate su Instagram, dove condivide spesso istantanee della sua effervescente carriera nel mondo della musica, e della sua storia con i Dirotta su Cuba.

Chi è il marito di Simona Bencini?

Simona Bencini ha sposato il produttore esecutivo Mario Zappa, storico compagno poi diventato suo marito nel 2014. Nel 2008 la coppia ha avuto la primogenita Sofia Jasmine, seguita dalla seconda figlia, Eva Luna, nata nel 2013…

Non si conosce molto altro sulla vita privata della cantante, che non ha condiviso particolari sul suo vissuto oltre le luci del successo artistico di cui è protagonista.

Simona Bencini, altre 4 cose che sappiamo di lei…

– Il regista Massimo Romeo Piparo le ha affidato il ruolo di Maria Maddalena nel musical Jesus Christ Superstar, in scena nei teatri italiani tra il 2010 e il 2011.

– Nel 2004 è partita per l’Africa con la Nazionale Artisti Tv e Stelle dello Sport, per una iniziativa a favore delle popolazioni del Kenya. Durante quell’esperienza, gli abitanti del posto le avrebbero dato il nome swahili “Noonkuta”, “Sorgente“, poi titolo del suo primo album da solista.

– Ha collaborato con Elisa, e con il brano Tempesta, frutto della loro unione artistica, ha partecipato al Festival di Sanremo 2006.

– Nel 2019 è entrata nella rosa di giudici di All Together Now, nel famoso “Muro” di 100 artisti chiamati a valutare i talenti emergenti nel programma condotto da Michelle Hunziker e J-Ax.

7 minuti al giorno per un corpo da favola! Scarica QUI la scheda.

Fonte foto: https://www.instagram.com/simonabenciniofficial/?hl=it