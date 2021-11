Tutto quello che c’è da sapere su Priscilla Cattaneo, la cantante che si è fatta notare a “All Together Now 2021”.

Il suo nome è Priscilla Cattaneo ed il suo sogno è quello di poter vivere di musica. Fin da bambina ha infatti studiato canto ed ha fortemente lottato per realizzare questo desiderio poi, nel 2021, è arrivata una grande occasione. La cantautrice partecipa alla quarta edizione del game show “All Together Now” condotto da Michelle Hunziker in prima serata su Canale 5 e qui il suo talento non passa inosservato nemmeno al pubblico da casa. Oggi proviamo allora a raccontarvi tutto quello che siamo riusciti a scoprire su di lei e sulla sua vita privata. Chi è Priscilla Cattaneo, quanti anni ha, da dove viene ed anche qualche piccola chicca sulla sua vita sentimentale.

Chi è Priscilla Cattaneo

Sulla biografia di Priscilla Cattaneo al momento sappiamo solamente che è nata nel 1997. E’ originaria della Svizzera ma vive da diverso tempo a Milano. Qui ha frequentato anche il centro di formazione per lo spettacolo, MAS e prima della sua partecipazione ad All together Now ha recitato anche in diversi musical come: Rent e Cats. Inoltre Priscilla, parallelamente alla sua carriera di interprete (dove può vantare già all’attivo diversi singoli) è impegnata anche nel mondo della moda come modella.

Priscilla Cattaneo, vita privata

Per quanto riguarda invece la sfera sentimentale della bella Priscilla pare che in questo momento la cantante sia single ma che in passato sia stata legata al vincitore di Masterchef 6, Valerio Braschi.

Priscilla Cattaneo, 4 curiosità

-Priscilla ha diversi tatuaggi visibili sul corpo.

-E’ una grande appassionata di sport.

-Ha un profilo molto attivo su Instagram.

-Ha fatto parte del trio La Dolce Vita premiato nel 2019 come Artiste rappresentanti la musica italiana all’estero.

Fonte foto: https://www.instagram.com/priscillacattaneo/