Cosa c’è da sapere su Gloria Tamburello: vi sveliamo chi è la giovane cantautrice italiana in gara ad All Together Now 2021.

Si chiama Gloria Tamburello e si è fatta conoscere dal pubblico del piccolo schermo in gara ad All Together Now 2021. La cantante, originaria della provincia di Trapani, è fra le concorrenti più giovani che partecipano alla quarta edizione del game show musicale condotto da Michelle Hunziker. Oggi proviamo a raccontarvi tutto quello che siamo riusciti a scoprire su questa talentuosa interprete e sulla sua vita privata. Alla scoperta di Gloria Tamburello.

Chi è Gloria Tamburello ( e dove vive)

Sulla biografia di Gloria Tamburello al momento sappiamo solamente che è nata nel 2003 e che è nata a Mazara del Vallo in Sicilia e dove tutt’oggi vive.

Sappiamo anche che è appassionata di musica fin da quando era una bambina, suona il pianoforte ed il suo sogno più grande è proprio quello di diventare una cantante professionista. Dal punto di vista scolastico invece, Gloria ha conseguito la maturità al Liceo Classico.

Gloria Tamburello, vita privata

Sulla vita privata della cantante di All Together Now 2021 al momento si fa molta fatica a saperne di più. La giovane cantautrice siciliana, nonostante abbia anche un profilo molto attivo su Instagram, pare proprio sia invece assai riservata sull’aspetto intimo e sentimentale. Non è infatti noto se al momento Gloria sia, o meno, legata a qualcuno e con il suo pubblico in rete preferisce condividere numerosi istanti relativi alla sua carriera professionale.

Gloria Tamburello, 4 curiosità

-Il suo primo singolo si intitola Centomila Favole ed è uscito nel febbraio del 2021.

-Gloria scrive testi e musica dei suoi brani.

-In futuro le piacerebbe partecipare anche ad un musical.

-E’ una grande appassionata di letteratura e filosofia.

Fonte foto: https://www.instagram.com/gloriatumbarello_/