Appassionato di calcio, Marco Russo commenta le partite di pallone per Dazn: ecco chi è la voce e il volto più conosciuto tra gli sfegatati della serie A.

Di origine siciliana ma trapiantato a Milano, Marco Russo è uno dei giornalisti sportivi in forza a Dazn. Appassionato di calcio, dopo una lunga gavetta è approdato nel gruppo londinese per commentare le partite da bordo campo e intervistare i grandi calciatori di Serie A.

La biografia e la carriera di Marco Russo

Nato in Sicilia, Marco Russo ha iniziato a muovere i primi passi nel mondo del giornalismo lavorando per testate locali come il Giornale di Sicilia e Tele Giornale di Sicilia per cui è stato cronista e inviato, conduttore di notiziari televisivi e radio.

Dal 2013 al 2016, poi, è passato a Sportitalia come conduttore di notiziari, studi pre e post partita e rubriche di approfondimento sul calciomercato. È stato anche a bordo campo per seguire dal vivo le partite di calcio e si è occupato del coordinamento dei notiziari.

Per due anni, da luglio 2016 a giugno 2018, ha fatto parte della redazione di Fox Sports come conduttore e redattore, occupandosi non solo di calcio nazionale ed internazionale, ma anche di pallavolo.

Dopo una parentesi come inviato di Sport Mediaset e redattore per i servizi dei notiziari, Marco Russo è entrato a far parte del gruppo Dazn Italia come conduttore degli studi pre/post partita e come inviato a bordocampo per gli incontri di Serie A e Serie B.

La vita privata di Marco Russo

Dal profilo Instagram di Marco Russo si riesce a conoscere qualcosa in più della sua vita privata. Sposato dal 2017 con Federica Puglisi, è padre del piccolo Leonardo nato il 22 giugno del 2021.

Chi è la moglie di Marco Russo, Federica Puglisi

Federica Puglisi e Marco Russo sono sposati dal 18 agosto del 2017. Lei, estranea al mondo dello spettacolo, lavora per Unicredit Bank a Milano e condivide con il marito la passione per i viaggi.

3 curiosità su Marco Russo

– Ha realizzato miniserie e documentari come Da Zero a Champions, Napoli racconta Ciro Mertens e Obiettivo

– Ha intervistato grandi campioni come Shevchenko, Figo, Adriano, Maldini, Nesta

– Ama moltissimo viaggiare

