Sicuri di sapere tutto su Lucas Bravo? Vi portiamo dentro la storia dell’attore che interpreta l’intrigante chef Gabriel nella famosa serie, tra i lineamenti della biografia e della sua vita privata…

Lucas Bravo è un famoso attore, amatissimo dal pubblico nei panni di Gabriel in Emily in Paris, ma ci sono tante cose da scoprire sulla sua storia a partire dalle origini. Non tutti sanno che i suoi genitori sono altrettanto famosi e cosa si cela nella biografia della star della serie che ha fatto perdere la testa a milioni di persone… Pronti a un tuffo nel suo mondo? Si parte!

Chi è Lucas Bravo e dove vive?

Lucas Bravo è l’affascinante protagonista di Emily in Paris, sul set della serie Netflix nei panni del bellissimo chef Gabriel. Origini francesi, è nato a Nizza il 26 marzo 1988, sotto il segno dell’Ariete, ed è un attore e modello affermato. Non tutti sanno che proviene da una famiglia di volti noti, figlio dell’ex calciatore Daniel Bravo e di Eva Bravo, cantante. Vive in Francia e deve il decollo della carriera nel mondo della recitazione proprio a Emily in Paris, che lo ha visto tra i protagonisti al fianco di Lily Collins…

La vita privata di Lucas Bravo

Non si conosce molto della vita privata dell’attore francese. Nonostante la fama e il successo, Lucas Bravo è molto riservato e non ama particolarmente le luci del gossip. Tuttavia, impossibile arginare il fisiologico bagaglio di curiosità convergente proprio sulla sua vita privata e su un grande interrogativo: single o fidanzato?

Al momento in cui scriviamo, nel cuore di Lucas Bravo non ci sarebbe una dolce metà. La sua situazione sentimentale sarebbe identica a quanto dipinto brevemente dall’attore a Glamour nel 2020, quindi senza scosse e senza un grande amore a segnare la svolta. I social non aiutano a dipanare la matassa: su Instagram, dove vanta un seguito di centinaia di migliaia di follower, poche foto e nessuna traccia di una love story in corso…

Altre 3 cose da sapere su Lucas Bravo

– Cuoco non solo sul set: Lucas Bravo ha un passato da sous chef dietro le quinte della sua parabola di attore!

– Ha studiato recitazione a Los Angeles, presso la American Academy Of Dramatic Arts, e a Parigi alla Actors Factory.

– Al The Times ha rivelato di fare a pugni con la celebrità: “Penso che essere famoso sia la cosa peggiore che ti possa capitare. È solo fumo. Non significa nulla“.

