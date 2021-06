Ecco chi è Leonardo Spinazzola, dalla biografia alla vita privata tutto sul terzino dell’Italia e della Roma.

Tutto quello che ha ottenuto in campo, fino alla maglia della Nazionale, non si può certo dire che Leonardo Spinazzola non se lo sia guadagnato. Basta guardare velocemente il curriculum del terzino sinistro per accorgersi di quanta gavetta abbia fatto sui campi della serie B prima di riuscire ad affermarsi e, proprio quando la sua carriera aveva iniziato a decollare, ha poi subito un grave infortunio al ginocchio: dalla biografia all vita privata, vediamo tutto quello che c’è da sapere su di lui.

Leonardo Spinazzola: la biografia

Leonardo Spinazzola è nato a Foligno, in provincia di Perugia, il 25 marzo del 1993 (il suo segno zodiacale è quindi quello dell’Ariete). Ha iniziato a giocare a calcio nelle giovanili della Virtus Foligno come centrocampista, per poi essere arretrato a terzino. E’ poi passato al Siena e, all’età di 17 anni è approdato alla Juventus.

Leonardo Spinazzola

Dopo aver completato l’iter nelle giovanili, mettendosi in luce nella Primavera bianconera, ha iniziato a girare l’Italia giocando in prestito in varie squadre di serie B: Empoli, Lanciano, Siena, Vicenza e Perugia, inframezzata da una breve esperienza nel 2014 all’Atalanta in serie A.

Nel 2016 è tornato all’Atalanta, dove si è messo in luce ed è arrivato a conquistare anche la Nazionale. Nel 2018 è tornato alla Juventus ma, dopo appena una stagione, è stato ceduto alla Roma.

Leonardo Spinazzola: la vita privata

Leonardo Spinazzola è sposato con Miriam Sette: le nozze tra i due si sono tenute al comune di Foligno, dopo molti anni di fidanzamento. Nel 2018 è nato il loro primogenito: Mattia. Nel 2021 è nata anche la seconda figlia, Sofia.

Chi è Miriam Sette, la moglie di Leonardo Spinazzola

Miriam Sette è nata il 30 maggio del 1995 (il suo segno zodiacale è quello dei Gemelli) a San Severo, in provincia di Foggia, ma all’età di 5 anni si è trasferita con la famiglia a Foligno, dove ha poi conosciuto Leonardo Spinazzola.

Ha per diversi anni praticato danza e si è poi laureata in Scienza politiche e Relazioni internazionali.

Leonardo Spinazzola, dove vive?

Leonardo Spinazzola, insieme alla moglie Miriam e al figlio Mattia, abita a Roma nel quartiere Palocco.

Leonardo Spinazzola: lo stipendio

Quanto guadagna Leonardo Spinazzola? Dipende ovviamente dai contratti sottoscritti. Alla Roma il suo stipendio di circa 3 milioni di euro a stagione.

3 curiosità su Leonardo Spinazzola

– Su Instagram ha quasi 500.000 follower.

– Ha un cane di nome Yago.

– Il suo idolo a cui si ispira è Gianluca Zambrotta.