Scopriamo tutto quello che c’è da sapere su Laura De Cicco, la donna al fianco di Ignazio La Russa e madre dei suoi figli, Lorenzo e Leonardo.

Laura De Cicco è la moglie del Presidente del Senato del Governo Meloni Ignazio La Russa e insieme a lui ha avuto i suoi due figli. Scopriamo cosa c’è da sapere sulla sua storia accanto al celebre politico italiano e su alcune delle sue dichiarazioni in merito alla loro vita privata.

Laura De Cicco: la vita privata

Laura De Cicco è la moglie di Ignazio La Russa e insieme a lui ha avuto due figli: Lorenzo Kocis e Leonardo Apache. La Russa era già padre di Geronimo, nato dalla sua precedente unione con Marika Cattare. Non è dato sapere che lavoro svolga la De Cicco, ma in un’intervista a Chi lei stessa ha svelato alcuni retroscena sulla sua unione col ministro, rivelando tra le altre cose che lui sarebbe molto geloso: “Io non sono molto gelosa però sulla sua fedeltà non metterei la mano sul fuoco. Invece Ignazio da bravo siculo è abbastanza geloso. Mi telefona spesso per sapere dove sono e cosa sto facendo. Ora che è più preso, però ha dovuto limitare le chiamate, e un po’ mi dispiace”, ha confessato.

Nel 2019, quando suo figlio Leonardo (con lo pseudonimo Laurus) ha pubblicato alcuni testi rap, la moglie di La Russa ha espresso il suo disappunto in un’intervista all’Agi in cui ha detto: “I suoi sono testi forti, volgari e senza senso. Non mi piacciono per niente ma visto che non fa niente di sconveniente e il rap lo diverte proibirglielo sarebbe sbagliato”.

Laura De Cicco è estremamente riservata per quanto riguarda la sua vita privata e i suoi canali social sono tutti privati. Non è dato sapere come lei e Ignazio La Russa si siano conosciuti e non si conoscono ulteriori retroscena sul loro matrimonio o sulla sua carriera.

Chi è il marito di Laura De Cicco, Ignazio La Russa?

Nato a Paternò (in Sicilia) il 18 lugli 1947 (sotto il segno zodiacale del Cancro) Ignazio La Russa è conosciuto come politico italiano e fondatore del partito Fratelli D’Italia (nel 2012, al fianco di Giorgia Meloni e di Guido Corsetto). Tra il 2008 e il 2011, sotto il governo Berlusconi, è stato ministro della difesa. Dal 2018 al 2022 invece è stato vicepresidente del Senato della Repubblica. L’anno successivo viene eletto Presidente del Senato del Governo Meloni. Prima d’incontrare Laura De Cicco è stato sposato con Marika Cattare, madre del suo primo figlio.

Riproduzione riservata © 2023 - DG