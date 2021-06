Conosciamo meglio Caterina Costantini, la moglie di Alan Palmieri, ovvero il direttore artistico e conduttore di Battiti Live.

La carriera di Alan Palmieri si è sempre divisa, fin da giovanissimo, fra musica e spettacolo. Il conduttore radiofonico prima di affermarsi come Direttore artistico di Radionorba e di Battiti Live ha avuto esperienze importanti anche in emittenti nazionali come Radio 105 e RTL 102.5. Della vita privata invece, si conosce molto poco ma una protagonista per quanto riguarda la sfera sentimentale è senza dubbio sua moglie, Caterina Costantini. Proviamo a scoprire qualcosa di più su di lei.

Chi è Caterina Costantini

Caterina Costantini è la moglie di Alan Palmieri. La donna ha reso anche padre per la prima volta il noto speaker radiofonico, ma sulla sua biografia non abbiamo nessuna informazione. Non sono note nemmeno le sue origini e facciamo molta fatica a saperne di più anche dal punto di vista professionale.

È chiaro che Caterina non appartiene al mondo dello spettacolo e non sappiamo con esattezza che lavoro svolga ma osservando attentamente il suo profilo social su Instagram, è chiaro che sia una grande sostenitrice di suo marito.

Chi è Alan Palmieri, il marito di Caterina Costantini,

Alan Palmieri è nato l’11 febbraio del 1975 sotto il segno zodiacale dell’Acquario in Svizzera. E’ cresciuto in Puglia ed ha mosso i suoi primi passi in radio fino a lavorare come speaker a Radio 105 ed RTL 102.5. Successivamente è diventato il direttore artistico di Radionorba e dal 2018 è alla guida di “Battiti Live” sia come direttore artistico sia nelle vesti di conduttore.

Caterina Costantini, 3 curiosità

-Una delle passioni di Caterina Costantini è la lettura.

-Ha un tatuaggio visibile sulla gamba destra.

-Caterina Costantini ha lo stesso nome di un’attrice italiana molto nota e attiva prevalentemente in ambito teatrale.

