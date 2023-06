La Sad è il progetto musicale voluto dal trio composto da Theø, Plant e Fiks: tutto sulla band che porta in giro musica emo trap e pop-punk.

Nel panorama musicale italiano sta spopolando La Sad, trio composto da tre giovanissimi artisti che hanno deciso di mettersi insieme per dar sfogo alla loro insoddisfazione per ciò che li circonda. Con testi musicali che rappresentano il pensiero di molti giovani italiani, Theø, Plant e Fiks si sono affermati sulle scene grazie ad un mix di emo trap e pop-punk, e a testi espressivi e fortissimi che trattano temi spesso considerati dei tabù.

La biografia e la carriera di La Sad

La Sad è un progetto musicale che nasce nel 2020 dall’intuizione di tre artisti: Theø, Plant e Fiks, che provengono da realtà musicali molto differenti.

Theø, lombardo, è un cantante ed ex chitarrista con anni di tour nel mondo alle spalle. Dopo aver fatto per un breve periodo lo skater, ha deciso di cimentarsi con la musica e ha fondato una band con un amico. Sin da subito i due hanno riscosso successo firmando con un’etichetta americana. Un incidente in van ha portato il collega di Theø a scegliere di lasciare la musica, mentre lui è rimasto senza lavoro. In uno dei periodi più difficili, quindi, ha incontrato l’attuale manager di La Sad e gli attuali componenti della band.

Plant, pugliese, originario di Altamura, ha conseguito il diploma presso il liceo classico iniziando a riscuotere un certo successo nella scena trap a soli 16 anni. A Milano ha firmato il suo primo contratto, ma la notorietà non è arrivata subito. Nel momento di maggiore crisi è arrivato l’incontro con il manager e i colleghi di La Sad e, da quel momento, anche il successo musicale.

Fiks, veneto, è uno dei principali esponenti della musica punk e delle liriche depresse. Dopo un passato sereno, ha iniziato ad essere protagoniste di diverse bravate a scuola. Non ha conseguito il diploma, ha iniziato a fare uso di droghe e si è messo a lavorare in un punto vendita come responsabile. Durante una delle fughe a Milano ha conosciuto i colleghi de La Sad e con loro ha iniziato ad occuparsi di musica in modo più concreto.

Il primo singolo, Summersad, ha portato alla luce un modo di fare musica innovativo, in grado di parlare di tematiche legate alla depressione e ai problemi relazionali. Al primo successo musicale sono seguiti altri brani come Psycho girl, Miss U e 2nite.

La vita privata di La Sad

Sulla vita privata dei componenti de La Sad non si hanno informazioni di alcun tipo.

Dove vive La Sad

La Sad vive a Milano, ma non si conoscono dettagli sull’abitazione dei componenti del trio.

3 curiosità su La Sad

– I Blink 182 sono stati di ispirazione per Theø e Fiks.

– Plant è stato vittima di bullismo.

– Durante il lockdown hanno vissuto tutti e tre insieme in un piccolo appartamento a Milano.

