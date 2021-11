Iris Ferrari è seguitissima su TikTok, ma è anche conosciuta per aver pubblicato due libri: vediamo tutto ciò che siamo riusciti a scovare sul suo conto!

Iris Ferrari ha costruito la propria fama grazie ai suoi innumerevoli sketch su TikTok, ma la carriera è iniziata su YouTube quando era davvero giovanissima. Ora è autrice anche di due libri: vediamo tutto ciò che c’è da sapere su di lei, dalle sfumature della vita privata alle curiosità più inaspettate sul suo conto!

Iris Ferrari: biografia e carriera

Iris Ferrari è nata a Milano il 15 febbraio del 2003, ed è quindi del segno zodiacale dell’Acquario. E se le informazioni circa il suo passato accademico sono piuttosto scarne, sappiamo che la sua carriera nel mondo di internet è cominciata quando aveva appena 15 anni con l’apertura di un canale su YouTube. Qui, Iris ha trovato uno spazio in cui raccontare le emozioni che costellavano la sua vita da adolescente.

Timida e riservata per natura, l’esperienza su YouTube l’ha aiutata a maturare ed è stata la spinta giusta per approdare su Musical.ly e infine su TikTok, dove ha dato libero sfogo alla sua creatività con balletti e sketch divertenti. Nel corso della sua carriera ha collaborato con diversi brand italiani, e ha stretto amicizie importanti con altri celebri TikToker come Luciano Spinelli. Iris, tuttavia, non ha mai perso quella sensibilità che da giovanissima l’aveva spinta a raccontare la sua storia su YouTube, e torna a confessare le sfumature del delicato passaggio tra infanzia ed età adulta in due libri, intitolati Una di voi e Le Nostre Emozioni.

Iris Ferrari: la vita privata

Iris Ferrari è sempre stata molto fiera del legame con la madre, la giornalista Roberta Ferrari, tanto da dedicarle numerosi post sui suoi canali social. Ma la figura più celebre e conosciuta della sua famiglia è senza ombra di dubbio lo zio: stiamo parlando di Luca Laurenti! Eh sì, perché la sorella della mamma di Iris è proprio quella Raffaella Ferrari sposata con l’iconica spalla di Paolo Bonolis.

Iris ha anche un profilo Instagram dove è solita pubblicare selfie, foto delle vacanze e scatti teneri con il suo fidanzato Simone Lodovico, un altro TikToker di cui tuttavia non si sa molto. Vive a Milano e il suo patrimonio è sconosciuto.

Chi è Simone Lodovico, fidanzato di Iris Ferrari

Si sa ben poco su di Simone Lodovico: il fidanzato di Iris Ferrari sta tentando di accrescere la propria fama su TikTok, ma è ancora piuttosto lontano dalla notorietà raggiunta invece dalla fidanzata. Non ci sono informazioni circa la sua data di nascita o il luogo.

Simone ha un profilo Instagram che tiene ben aggiornato con numerosi scatti in compagnia di Iris, o anche con selfie e ricordi delle esperienze passate. Inoltre, poiché è molto credente, è solito condividere passaggi della Bibbia tramite le sue storie. Possiede anche un profilo su OnlyFans, la piattaforma piccante su cui è possibile condividere i propri scatti più osè.

Iris Ferrari: 2 curiosità

Il suo rapporto coi social, nonostante tutto, non è mai stato semplice, tanto che più volte ha annunciato di volersene allontanare per godersi l’adolescenza.

Il suo fidanzato ha un profilo OnlyFans, ma lei visualizza ogni foto e la approva prima che venga pubblicata.

