Conosciamo da vicino Giorgia Farina: tutto quello che abbiamo scoperto sulla wedding planner richiestissima dai Vip.

Beatrice Valli e Marco Fantini, una delle coppie social più amate dal pubblico della rete e non solo, annunciano il loro matrimonio e ne svelano anche alcuni dettagli, fra questi anche il nome della figura che curerà l’organizzazione e la gestione del matrimonio stesso. Indovinate chi è la wedding planner della coppia nata a Uomini e Donne, proprio lei Giorgia Farina che in passato ha curato anche tantissimi altri matrimoni di volti noti dello spettacolo nostrano. Ecco allora che proviamo a raccontarvi tutto quello che abbiamo scoperto su questa nota e stimata professionista nel mondo del wedding ma anche un pizzico della sua vita privata, alla scoperta di Giorgia Farina.

Chi è Giorgia Farina

Il nome di Giorgia Farina è uno dei più noti fra quelli che si occupano di wedding planner ed event creator. Nello specifico Giorgia si è specializzata nell’organizzazione di luxury event in Italia e non solo. Non abbiamo invece alcuna informazione sulla sua biografia ma sembra, sbirciando il suo profilo su Linkedin, che sia originaria della Sicilia e che abbia conseguito una laurea all’Università degli studi di Palermo.

Giorgia Farina, vita privata ( e dove vive)

Cosa sappiamo invece sulla vita privata e sentimentale della nota event creator? Ben poco purtroppo. Giorgia Farina nonostante sia molto attiva anche sui social e in particolare su Instagram, ama condividere con il pubblico della rete momenti legati esclusivamente alla sua vita professionale.

Non sappiamo quindi in grado di dirvi se sia impegnata, sposata o se abbia anche dei figli. Non si conoscono nemmeno i suoi guadagni ma sappiamo che vive a Milano anche se non è noto il quartiere.

Giorgia Farina, 2 curiosità

-Giorgia Farina si è occupata anche dell‘organizzazione del matrimonio di Elettra Lamborghini e Afrokack, Mariano di Vaio e Eleonora Brunacci e molti altri personaggi dello spettacolo.

-Oltre ai matrimoni delle star si è occupata anche delle feste di compleanno di tanti baby Vip, come: Santiago De Martino e la figlia di Luca Argentero e Cristina Marino.

