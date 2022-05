Chi è Alessia Marchini: biografia, vita privata e tante curiosità sulla mental coach e giovane mamma che ha rivoluzionato la sua vita.

I più sportivi conoscono il nome di Alessia Marchini soprattutto perché è la moglie di un noto cestista italiano ma in realtà è una giovane donna che, grazie ai suoi studi e al mondo dei social, ha deciso di rivoluzionare completamente la sua vita, come? Affrontando temi come importanti come: l’inseminazione, problemi ormonali, disturbi alimentari e tanto altro ancora ed in breve tempo si è così affermata come una delle mental coach più famose e seguite in rete. Il suo segreto pare sia proprio la sua grinta e la sua passione ma anche la sua famiglia. Oggi vi raccontiamo questo e molto altro ancora che abbiamo scoperto su di lei e sulla sua vita privata. Ecco chi è davvero Alessia Marchini.

Chi è Alessia Marchini

Non abbiamo informazioni esatte sulla biografia di Alessia Marchini ma sappiamo che ha conseguito una laurea triennale in psicologia all’università di Parma. Successivamente ha frequentato numerosi corsi di coaching e comunicazione, è la fondatrice di una community tutta al femminile e collabora anche con una società americana occupandosi di coaching nel settore sportivo.

Alessia Marchini, vita privata

La bella mental coach è anche impegnata sentimentalmente con Andrea Cinciarini il giocatore di basket diventato suo marito e con il quale ha avuto anche un figlio di nome Alessandro. La coppia si è conosciuta quando erano molto giovani e su una spiaggia a Pesaro.

Chi è Andrea Cinciarini, il marito di Alessia Marchini

Andrea Cinciarini, è un cestista ed ex capitano dell’Olimpia Milano. E’ nato a Cattolica il 21 giugno del 1986 sotto il segno zodiacale del Cancro. Anche suo fratello minore Daniele è un noto giocatore di pallacanestro.

Alessia Marchini, 6 curiosità

-Alessia vanta davvero un vasto seguito sulla sua pagina Instagram.

-Una delle sue migliori amiche è l’influencer Beatrice Valli.

-Ha anche diversi tatuaggi visibili sul corpo.

-La sua squadra del cuore è l’Inter.

-Ama gli animali e possiede un cane di piccola taglia di nome Sophie e a cui è molto legata.

-Va matta per il sushi.

