Ex magistrato e politico, oggi uno degli scrittori più amati, Gianrico Carofiglio ha una figlia che si chiama Giorgia Carofiglio e che ha deciso di seguire le sue orme…

Giorgia Carofiglio è la figlia di Gianrico Carofiglio, ex magistrato e saggista di successo autore di libri tradotti in tutto il mondo. Entrambi ospiti di Fabio Fazio a Che tempo che fa nel novembre 2022, hanno in comune la passione per la scrittura e ora vi raccontiamo tutto quello che è emerso sulla sua biografia e sulla sua vita privata.

Chi è Giorgia Carofiglio e dove vive?

Giorgia Carofiglio è la figlia di Gianrico Carofiglio e vive a Bari. Attraverso le informazioni emerse online sul suo conto si scopre che è laureata in Teoria Politica alla University College di Londra e che in passato ha lavorato presso un’agenzia letteraria.

Sulle orme della passione paterna per la scrittura, collabora con diverse case editrici e con lui ha scritto il libro L’ora del caffè. In precedenza, nel 2021, proprio insieme al padre Gianrico Carofiglio, Giorgia Carofiglio ha iniziato un’altra avventura con il podcast “Coffe for two“.

La vita privata di Giorgia Carofiglio

Per quanto riguarda la vita privata, di Giorgia Carofiglio non si sa nulla. Riservatissima, sui social non ha fornito alcuna traccia della sua storia personale e Instagram non aiuta a trovare dettagli su ciò che accade dietro le quinte dei suoi impegni di scrittrice. Figlia di Gianrico Carofiglio e Francesca Pirrelli, ha un fratello che fa l’avvocato e si chiama Alessandro Carofiglio.

In una intervista a Il Venerdì di Repubblica, Giorgia Carofiglio ha spiegato di essersi sentita a lungo “in colpa” e di aver poi deciso, una volta per tutte, di voler seguire la sua passione per la scrittura nonostante qualcuno abbia insinuato che sia una “privilegiata”.

Altre 3 cose da sapere su Giorgia Carofiglio

– Non ha un profilo Instagram.

– Il magazine Il Venerdì di Repubblica riporta della sua passione per lo yoga e non solo…

– … in passato ha praticato lo Wing Chun, un’arte marziale che è un particolare stile di kung-fu.

