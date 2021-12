Tutto quello che c’è da sapere su Giada Panella, la corteggiatrice mora di Matteo Ranieri a Uomini e Donne.

In pochissime esterne il trono della stagione televisiva 2021/2022 di Matteo Ranieri a Uomini e Donne si è movimentato più del previsto e il merito è senza dubbio da attribuire alle corteggiatrici che sono scese per il bel genovese. Fra queste abbiamo visto anche la bella e mora Giada Panella che ha immediatamente destato subito l’interesse dell’ex scelta di Sophie Codegoni ma anche del pubblico da casa. Proviamo allora a raccontarvi tutto quello che abbiamo siamo riusciti a scoprire su di lei e sulla sua vita privata. Quanti anni ha Giada, da dove viene, che lavoro svolge e piccole curiosità sul suo conto.

Chi è Giada Panella

Sulla biografia di Giada Panella non abbiamo al momento informazioni ben precise ma sappiamo che la giovane è nata nel 1996 ed è originaria di Civita D’Antino, un comune italiano della provincia dell’Aquila in Abruzzo. Non abbiamo invece alcuna informazione sul suo percorso scolastico ma è noto che lavora come estetista ad Avezzano.

Giada Panella, vita privata

Per quanto riguarda invece la vita privata della bellissima corteggiatrice mora di Uomini e Donne sappiamo che questa si è presentata alla corte televisiva di Matteo Ranieri nel 2021 e si è dichiarata single. Non si conosce nulla sulle sue precedenti relazioni ma Giada è molto attiva sui social e in particolare su Instagram e qui ama condividere numerosi scatti della sua quotidianità.

Giada Panella, 4 curiosità

-Ama gli animali e possiede un cane di taglia grande a cui è molto legata.

-Uno dei suoi motti preferiti è: “Amati sempre”.

-E’ appassionata di moda e di viaggi.

-Giada ha anche diversi tatuaggi visibili sul corpo.

Fonte foto:https://www.instagram.com/giada_panella9/

